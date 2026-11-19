Una media hora después del inicio de operaciones, el indicador bajaba un 3,68 %, o 189,07 puntos, hasta los 4.948,82 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, hacía lo propio con un declive del 3,51 %, o 24,04 puntos, hasta las 660,77 unidades.

El descenso del parqué surcoreano sucede después de que la Bolsa estadounidense registrara pérdidas la víspera, incluyendo un descenso del 2,25 en el índice tecnológico Nasdaq, pese a que la tecnológica Anthropic terminó la sesión con una subida del 17 %.

En la plaza surcoreana, el fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics perdía poco más del 4 %, y su rival SK hynix registraba una disminución aproximada del 5,5 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square bajaba en torno al 5 %, mientras que la tecnológica Naver cedía alrededor del 1,5 %.

En el sector automovilístico, las acciones de Hyundai Motor caían casi un 2,5 %, y las de su empresa hermana Kia, también bajaban un 1,5 %.

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Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean reportaban pérdidas cercanas al 4 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics caía casi un 1,5 % y Celltrion poco menos del 1 %.

En defensa, Hanwha Aerospace tropezaba casi un 3 %, Korea Aerospace Industries perdía cerca del 1 %; y LIG Defense & Aerospace registraba un declive en torno al 2,7 %.