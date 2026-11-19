Una media hora después de la apertura, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía 2.202 puntos, hasta ubicarse en 57.241,40 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, descendía por su parte un 2,34 %, o 89,48 puntos, hasta los 3.732,99 enteros.

El descenso del parqué tokiota sucede después de que la Bolsa estadounidense registrara pérdidas la víspera, incluyendo un descenso del 2,25 en el índice tecnológico Nasdaq, después de que los inversores recogieran beneficios tras la salida a bolsa de Anthropic, creadora de la herramienta de inteligencia artificial (IA) Claude, que se disparó un 17 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT y rival de Anthropic, lideraba las pérdidas a la apertura en el sector tecnológico, con una bajada de más del 14 %.

También se vieron especialmente golpeados el referente japonés de memorias Kioxia, que se desplomaba un 11,74 %, y el fabricante de cables eléctricos para centros de datos Fujikura, que registraba un descenso del 10,2 %.

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En el sector de los semiconductores, Advantest se depreciaba un 9,98 %, Tokyo Electron, un 7,15 %; y Disco, un 8,23 %.

Las caídas se extendían también a otros sectores del parqué tokiota aunque de forma más moderada, con el principal fabricante de automóviles japonés, Toyota, cayendo poco más del 0,7 %, mientras que su rival Honda bajaba un 1,4 %.

El gigante de la maquinaria y la defensa Mitsubishi Heavy Industries bajaba un 3,54 %, y Kawasaki Heavy Industries un 5,68 %.