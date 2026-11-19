En una rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Galarreta recordó que Japón colaboró con Perú durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), el fallecido padre de la actual gobernante, en anteriores eventos de El Niño, que también tuvieron una magnitud muy alta, como el que se presenta este año.

"Que este viaje sea más bien el inicio de una larga relación con diferentes países del Asia, no solo con Japón y China", matizó el presidente del Consejo de Ministros.

Galarreta agregó que las reuniones que ha tenido Fujimori con autoridades e inversionistas, en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 2026, han tenido "mucha expectativa" y que ahora "está clara la posición" de Perú de "qué le ofrece al mundo".

"Es volver a ponernos frente al mundo y empezar a generar una relación distinta", afirmó el jefe del gabinete.

Este viernes, Fujimori mantendrá una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, coincidiendo con el décimo aniversario de la asociación estratégica bilateral entre Japón y Perú, y posteriormente firmará una batería de documentos de cooperación en ámbitos desde la gestión de desastres hasta los minerales críticos.

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La presidenta, tercera generación de migrantes japoneses establecidos en Perú, participará en un seminario de la Cámara de Comercio e Industria de Japón y también tiene previsto reunirse con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, durante su visita de Estado al país asiático.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.