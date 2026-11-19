En el único cara a cara entre ambos de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en España, el líder del PP se afanó en presentarse como gestor fiable y el presidente en alertar de los peligros que acechan si Feijóo gana las elecciones y gobierna con el apoyo de la ultraderecha de Vox.

Más agresivo en el choque se mostró Feijóo, quien no dudó en interrumpir a su interlocutor cuando le pareció oportuno, obligando al jefe del Ejecutivo a pedir una y otra vez que le dejara hablar, tratando de mantener el sosiego y sin renunciar a reconocer errores e incluso pedir perdón.

Hubo pocas propuestas concretas, algo habitual en los últimos debates electorales, entre las cuales queda el compromiso de Feijóo de crear una Secretaría de Estado de (personas) Mayores si llega a gobernar.

Mientras, Sánchez trató de dejar a su rival en evidencia instándole a aclarar qué leyes y medidas sociales piensa derogar, como la ley de eutanasia, o si se compromete a subir el salario mínimo interprofesional hasta el 60 por ciento del sueldo medio.

Sin mirarse apenas a la cara, tras un saludo protocolario ante los fotógrafos, ambos acometieron el reto sentados frente a frente en una mesa blanca, armados con papeles a los que han recurrido para apoyar los datos que, muchas veces como armas arrojadizas, se han lanzado recíprocamente.

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También miraron directamente a la cámara, a los televidentes, y no solo en su intervención inicial y en el llamado minuto de oro con el que concluyó el debate, sino cuando querían enfatizar alguna idea o compromiso destinado a convencer a los electores.

La corrupción fue el capítulo más agrio en el vertiginoso discurrir del debate, con Feijóo advirtiendo de que el Gobierno de Sánchez hizo "todo tipo de guarradas", citando una y otra vez los casos que afectan al PSOE, con el exministro y ex alto cargo socialista José Luis Ábalos como estrella invitada, para concluir con una solemne promesa: "Conmigo no va a pasar nunca lo que ha pasado con el PSOE".

Fue una constante de Feijóo a lo largo del debate la de usar frases redondas al acabar sus alocuciones: "En España cada vez se paga más y se recibe menos"; "Usted ha triturado a la clase media"; "Lo que necesita España es gestión" o "Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal".

Frente a los reproches de Feijóo, Sánchez se negó a recibir lecciones del partido "más corrupto" de la democracia, aseguró que el PSOE siempre ha actuado al respecto y, tras pedir perdón por la corrupción que ha alcanzado al socialismo, no paró de recriminar al líder conservador que el PP no apoyase medidas anticorrupción cuando se han planteado en el Parlamento.

También pidió perdón y admitió errores nada más arrancar el cara a cara, cuando su contrincante sacó la retahíla de nombres vinculados a los casos de corrupción socialista. "España merece un presidente decente y no lo es", le espetó Feijóo.

La vivienda, tema en el que Sánchez defendió su gestión culpando de muchos males a las comunidades autónomas, como las que gobierna el PP, fue otro capítulo destacado al igual que la economía, donde Feijóo intentó hacer ver las dificultades que atraviesan los ciudadanos para llegar a fin de mes.

Con la experiencia de gestión como argumento más invocado por Feijóo para contraponer a las políticas de Sánchez, el presidente procuró hacer sangre en el bloque de políticas sociales con el tándem de gobiernos regionales de PP/Vox y sus recortes, emplazando a su interlocutor a confesar hasta dónde llegarán sus "tijeras" o la "motosierra" del ultraderechista Santiago Abascal.

No faltó la entrada masiva de migrantes de finales de julio a la ciudad norteafricana de Ceuta en el tramo final ni Marruecos como artífice, materia en la que Sánchez reclamó a su oponente la "responsabilidad" exigible en política internacional.

Hasta llegar al "Yo sí cumplo. Buenas noches" con el que Feijóo concluyó su minuto de oro, mientras Sánchez optó por apelar directamente al votante: "Vota con toda tu alma, vota con toda tu fuerza".