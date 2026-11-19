Así lo detalló este jueves el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado en el que detalló que dicha operación marcó el regreso del país sudamericano al mercado internacional en dicha moneda desde su última emisión en el año 2005.

La cartera informó que los objetivos de la operación fueron "completar el programa de financiamiento en el mercado externo para 2026, complementando las fuentes de fondeo en el mercado doméstico y con organismos multilaterales", así como también "ampliar la diversificación de monedas y de la base de inversores, incorporando el euro al portafolio de monedas extranjeras en el que Uruguay ya emite, con el fin de aumentar la flexibilidad financiera".

También, "acceder a un mercado con tasas de interés nominales más bajas y no necesariamente correlacionadas con las tasas en dólares" y "avanzar en la integración financiera de Uruguay con Europa, en paralelo a la integración comercial impulsada por el acuerdo Mercosur-Unión Europea".

Por otro lado, el Ministerio de Economía subrayó que la emisión del bono fue por un total de 1.250 millones de euros con vencimiento final en el año 2034 y que la demanda "superó significativamente el monto emitido, alcanzando un pico de 3.502 millones de euros"

"El rendimiento anual del bono se ubicó en 4,754 % (con cupón de 4,75 % anual), equivalente a un diferencial (spread) de 130 puntos básicos sobre la curva MidSwap Rate1 para el plazo de 8 años", agregó en ese sentido.

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La cartera también informó que durante la operación participaron un total de 148 cuentas inversoras, de las cuales el 77 % provinieron de Europa, 12 % de Estados Unidos, 7 % de Asia, 2 % de Uruguay y el restante de otras geografías.

Finalmente, aseguró que la emisión "responde a la estrategia de diversificar las fuentes de financiamiento internacional, tanto en monedas como en base inversora, potenciando la flexibilidad financiera del país y permitiendo un acceso más fluido y una demanda más estable ante diferentes condiciones de mercado, particularmente en un entorno global incierto y volátil".