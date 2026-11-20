"Allá están nuestros soldados en Haití ahorita (en estos momentos), en una misión de rescate para nuestros cuatro aerotécnicos que fueron secuestrados. En la misión han estado dándole una lección a las pandillas de Haití", apuntó el mandatario en un discurso ante seguidores en la fachada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a donde llegó para inscribir su candidatura de cara a las elecciones 2027.

Bukele aseguró que "así como se las dimos (la lección) a las pandillas de acá (El Salvador), lo estamos haciendo allá y ustedes han visto".

"Son tan valientes que, aun 2.500 soldados, han opuesto a correr a las pandillas de Haití y los haitianos han salido, en masas, a las calles a apoyar a la misión y decirle gracias a los salvadoreños", expresó.

Agregó que en Haití "nos agradecen por lo que estamos haciendo porque ellos quieren saborear un poco de lo que nosotros tenemos que es: seguridad para nosotros y para nuestras familias".

Bukele goza de un amplio respaldo de los salvadoreños y de popularidad por su llamada "guerra" contra las pandillas en El Salvador, a través de un régimen de excepción, algo que lo posiciona como el favorito para ganar las elecciones generales de febrero 2027 para un tercer período consecutivo.

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Además, el presidente Bukele ha tomado más protagonismo en el exterior tras la intervención de militares salvadoreños en la crisis de Haití, luego de la emboscada y desaparición de cuatro soldados, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), el 18 de octubre en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, área metropolitana de Puerto Príncipe.

Las tropas salvadoreñas han participado en la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de la Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de fútbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones.

Bukele ha asegurado que no se trata de una invasión al país caribeño y que sus soldados saldrán de dicha nación cuando se encuentre a los militares, cuyo paradero aún es desconocido.