Tres horas después del inicio de operaciones, el indicador bajaba un 4,91 %, o 252,31 puntos, hasta los 4.885,58 enteros.

Poco antes del mediodía, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también reportaba un declive del 4,47 %, o 30,61 puntos, hasta las 654,20 unidades.

El descenso del parqué surcoreano sucede después de que la Bolsa estadounidense registrara pérdidas la víspera, incluyendo un descenso del 2,25 % en el índice tecnológico Nasdaq, pese a que la tecnológica Anthropic terminó la sesión con una subida del 17 %.

En la plaza surcoreana, el fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics perdía casi un 6,5 %, y su rival SK hynix registraba una disminución del mismo nivel.

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La firma de inversión en tecnología SK Square se hundía cerca del 7 %, mientras que la tecnológica Naver cedía alrededor del 3 %.

En el sector automovilístico, las acciones de Hyundai Motor caían casi un 4,5 %, y las de su empresa hermana Kia, también bajaban aproximadamente un 3,5 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy y Hanwha Ocean reportaban pérdidas cercanas 5 y al 6 %, respectivamente.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics caía casi un 1 % y Celltrion alcanzaba a crecer apenas un 0,23 %.

En defensa, Hanwha Aerospace tropezaba casi un 3 %, Korea Aerospace Industries perdía cerca del 2,5 %; y LIG Defense & Aerospace registraba un declive en torno al 5,5 %.