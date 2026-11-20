"Se están tomando muchas medidas preventivas de limpieza de los ríos, de la distribución de maquinarias, distribución de hospitales de campaña, alimentos, agua", detalló la mandataria en un discurso durante un seminario de negocios en Tokio con motivo de su visita a Japón.

Fujimori, que tiene raíces japonesas, agradeció la ayuda del archipiélago en la construcción de defensas ribereñas y dijo que el país va a recibir 10 millones de dólares en maquinarias para hacer frente a los efectos de El Niño.

También destacó que el Gobierno peruano invertirá 5.000 millones de dólares adicionales al presupuesto del próximo año "para evitar que la economía se enfríe", en previsión de los efectos del fenómeno climático en industrias como la pesca o la agricultura.

Durante su intervención, la mandataria hizo énfasis en las "cifras macroeconómicas muy sólidas" de Perú, e invitó a los empresarios japoneses a invertir, pero también a viajar y conocer el país.

Antes de su intervención, el ministro peruano de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamani (también de raíces japonesas), explicó los planes del Gobierno de Fujimori para impulsar la minería, y dijo que ya ha recibido a los embajadores de varios países para abordar el suministro de minerales críticos.

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"El mundo está demandando mucho estos minerales, principalmente el cobre", del que Perú es el tercer productor mundial y aspira a convertirse en el segundo, según explicó el responsable.

En su discurso, Fujimori se refirió a Perú como un país "minero por excelencia".

La presidenta peruana aterrizó este jueves en Japón después de participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Antes de su intervención en el foro de negocios, se reunió con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, para aprender de la experiencia de la ciudad en el ámbito de la gestión de desastres naturales.

Está previsto que la mandataria se reúna esta tarde con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. También tiene previsto firmar tras la reunión una batería de documentos de cooperación en ámbitos desde la gestión de desastres hasta los minerales críticos.

Fujimori procede de una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.

Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en Japón después de dimitir por fax en el año 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC celebrada en Brunei, luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción en su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.