En un comunicado, la Secretaría de Seguridad indicó que "se restringe temporalmente la circulación de personas y vehículos en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria" entre las 21:00 y 04:00 horas locales (de las 03:00 a las 10:00 GMT).

Si fuera necesario, la medida se podría extender a otras comunidades vecinas de los colindantes departamentos de Francisco Morazán y Comayagua, en la región central de Honduras.

También "se prohíbe la circulación de dos hombres a bordo de una misma motocicleta", añade la ordenanza, de la que quedan exentos, durante sus funciones, el personal de salud, socorro, bomberos, Cruz Roja, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Fiscalía, el Poder Judicial y las Secretarías de Seguridad y Defensa.

Tampoco serán interferidas las actividades de los medios de comunicación y las personas con emergencias médicas debidamente comprobadas.

"El incumplimiento de las presentes restricciones dará lugar a las sanciones correspondientes conforme a la ley, sin prejuicio de otras responsabilidades penales", advirtió la Secretaría de Seguridad.

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Según la institución, "las medidas están dirigidas exclusivamente a los territorios formalmente declarados de alto riesgo y tienen como propósito neutralizar las estructuras criminales, recuperar los espacios bajo su afectación y devolver la tranquilidad de la familia".

La disposición gubernamental obedece "a la presencia activa de estructuras criminales y asociaciones terroristas como el Cartel del Diablo, maras y pandillas en sus distintas denominaciones", indicó la Secretaría de Seguridad.

Los restos de las doce personas asesinadas, hombres, mujeres y niños, fueron sepultados hoy en dos comunidades entre la consternación y dolor de familiares y vecinos.

Las fuerzas de seguridad han emprendido una persecución del cabecilla del Cartel del Diablo, identificado como Esteban Gumercindo Ferrera, quien se habría atribuido el crimen múltiple el mismo miércoles, según fotos y vídeos difundidos en redes sociales.