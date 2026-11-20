En un editorial, el diario oficialista Global Times instó a la colaboración entre estos países después de que el presidente chino, Xi Jinping, su homólogo estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, se reunieran en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad meridional china de Shenzhen.

Pese a sus realidades nacionales distintas, si se comunican con antelación, consideran los asuntos desde la perspectiva del otro y actúan con cautela en los "temas sensibles", podrían evitar la Trampa de Tucídides, explicó el rotativo.

Esta teoría, que Xi ya ha mencionado en otras ocasiones frente a Trump, describe una aparente tendencia a la guerra cuando una potencia hegemónica ve amenazado su liderazgo por otra.

El editorial pidió además dialogar para no caer en una competencia por los recursos, la tecnología y los corredores, y para mantener la estabilidad de las cadenas industriales y del mercado energético mundial.

Una "declaración de paz" de cuatro puntos plasmó los consensos de la reunión, que duró más de una hora y media y se celebró en el hotel Kylin Villa.

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Entre otras cuestiones, recoge el plan de "aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados" para garantizar "un flujo estable de energía", afectado por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz, o el compromiso de "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

El rotativo se refirió también a la cuestión de Taiwán, que calificó de "primera línea roja que ningún país que aspire a desarrollar relaciones con China debe cruzar".

Según el texto, el hecho de que los tres líderes compartan puntos de vista sobre la paz mundial y hayan alcanzado consensos sobre estabilidad estratégica implica que se reduce "el espacio en el que las fuerzas de la 'independencia de Taiwán' creían poder sobrevivir explotando las divisiones entre grandes potencias".

"Por supuesto, una sola reunión no puede resolver todos los problemas", admitió el Global Times, pero consideró la cumbre como "un punto de partida" que abre "nuevas posibilidades para la interacción constructiva entre grandes potencias y para explorar el camino correcto de su convivencia".