La inusual medida fue adoptada mientras la aeronave despegaba de China tras una cumbre de líderes mundiales.

“Se nos explicó que esto era una precaución necesaria de ciberseguridad ante posibles intentos de espionaje”, dijo un reportero del grupo de la Casa Blanca en una nota al regresar a Estados Unidos.

Trump viajó con la prensa a la reunión que sostuvo con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen.

Según otro periodista, un asistente presidencial recogió los teléfonos desechables usados por el personal de la Casa Blanca durante su visita a China para tirarlos o borrar su información.

Los teléfonos desechables son dispositivos utilizados en lugar de celulares regulares para proteger a los usuarios de potenciales amenazas de seguridad.

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A los periodistas se les pidió poner sus dispositivos en bolsas que bloquean la señal hasta que el avión aterrizara en Estados Unidos.

Conocidas como bolsas Faraday, están diseñadas para bloquear los dispositivos electrónicos de comunicaciones inalámbricas, lo que reduce el riesgo de vigilancia o recolección de información.

El pasado miércoles, varios periodistas y fotógrafos habían dejado sus celulares, computadoras y relojes inteligentes personales dentro de las bolsas antes de aterrizar en China.

Esos dispositivos pudieron usarse en el vuelo de regreso a Estados Unidos.

Según la corresponsal de Fox News, Jacqui Heinrich, presidenta de la Asociación de Corresponsales en la Casa Blanca, en la anterior visita de Trump a China, en mayo, no se habían requisado los teléfonos de los periodistas.