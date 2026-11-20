Según el parte castrense, varios aparatos enemigos fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa, en las regiones de Moscú y de Kaluga.

Las autoridades de Bélgorod, Kursk y Smolensk informaron, por su parte, de daños por los ataques enemigos con drones durante las últimas horas.

Así, en Kursk los ataques de Kiev dañaron una instalación energética, por lo que una veintena de localidades quedaron sin suministro eléctrico, según el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

Otra instalación energética fue golpeada en Smolensk, mientras las autoridades de Bélgorod escribieron sobre daños en dos infraestructuras y un almacén sin dar más detalles.