"El ataque alcanzó empresas del complejo militar-industrial ucraniano y terminales de almacenamiento dedicadas a la producción y el almacenamiento de misiles de crucero, drones de largo y medio alcance, así como instalaciones de infraestructura energética y de transporte en la ciudad de Kiev y en las regiones de Kiev", y cuatro regiones del país, señala el comunicado.

Según el ministerio, también fueron golpeadas las instalaciones de infraestructura portuaria en la región de Odesa y los buques utilizados por las Fuerzas Armadas ucranianas.

Putin afirmó ayer que la respuesta rusa a tres recientes ataques de Kiev al puente de Crimea sería “mucho más dolorosa” del daño que fue ocasionado a esa infraestructura.

"Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente", afirmó el jefe del Kremlin en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

Putin afirmó que si antes barajaba la posibilidad de negociar un posible cese de los ataques contra las infraestructuras energéticas de ambas partes, después de lo ocurrido con el puente de Crimea, Rusia no quiere negociarlo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques", aseveró.

Putin insistió en que el puente atacado es una "instalación exclusivamente civil", que no se utilizaba con fines militares.

El ejército ucraniano golpeó ayer, por tercera vez esta semana, el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, horas antes de que se celebrara la cumbre entre los líderes de Rusia, Estados Unidos y China, en Shenzhen.