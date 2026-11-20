Xi realizó estas declaraciones durante un encuentro bilateral con Albanese celebrado en Shenzhen, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en una reunión que supone el quinto encuentro entre ambos mandatarios desde que el australiano llegó al poder en 2022.

"Hemos promovido conjuntamente el giro completo de las relaciones entre China y Australia, y los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos entre nuestros dos países han seguido profundizándose", señaló Xi al comienzo de la reunión.

El mandatario chino expresó su disposición a continuar trabajando con Camberra desde "el espíritu de igualdad, buscando puntos en común pese a las diferencias y una cooperación mutuamente beneficiosa".

Por su parte, Albanese defendió la importancia de mantener una relación estable con Pekín, principal socio comercial de Australia, aunque subrayó que ambos gobiernos deben abordar abiertamente sus discrepancias.

"La relación que estamos construyendo es positiva, es tranquila, no está definida por nuestras diferencias, sino por la posibilidad de mantener intercambios claros y francos en beneficio mutuo", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Albanese destacó que su Ejecutivo ha trabajado para estabilizar los vínculos bilaterales y consideró que la relación económica con China "genera prosperidad para ambos países".

Las relaciones entre Camberra y Pekín se deterioraron progresivamente desde 2020, durante el Gobierno del conservador Scott Morrison, cuando China impuso restricciones comerciales a productos australianos como la cebada, el vino, el carbón y la langosta.

Las tensiones también paralizaron prácticamente los contactos diplomáticos de alto nivel, en uno de los peores episodios de las relaciones bilaterales en décadas.

El acercamiento diplomático actual, sin embargo, no ha eliminado las diferencias estratégicas entre ambos países.

Australia ha reforzado recientemente su cooperación militar con Filipinas, en un acuerdo que incluye vigilancia marítima e intercambio de información, en un contexto de disputas territoriales entre Manila y Pekín en el mar de China Meridional.

Camberra también participó esta semana en una cumbre del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad), junto a Estados Unidos, India y Japón, en la que los cuatro países anunciaron nuevos ejercicios conjuntos para el próximo año.

A estos movimientos se suma un acuerdo impulsado por Washington para proteger las tecnologías y las cadenas de suministro necesarias para desarrollar inteligencia artificial avanzada, una iniciativa que busca reducir la dependencia estadounidense de China en sectores estratégicos.

Albanese viajará este viernes a Pekín para reunirse con el primer ministro chino, Li Qiang, y participar en un encuentro empresarial entre representantes de ambos países.