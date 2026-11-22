"Tres personas murieron en un ataque contra un vehículo en la ciudad de Gaza. Los primeros informes las vincularon con World Central Kitchen. No formaban parte de nuestro equipo de @WCKitchen, y no se trataba de nuestro vehículo", dijo José Andrés en su cuenta de X.

"Eso es todo lo que sabemos; pero esto es lo que sí sé: más de un año después de un alto el fuego, la gente en Gaza sigue muriendo. Las familias se enfrentan a un cuarto invierno viviendo en tiendas de campaña. Un alto el fuego no equivale a paz", añadió el cocinero, quien urgió a todos los líderes a que "terminen la tarea".

"Pongan fin a esta guerra de una vez por todas, para que palestinos e israelíes puedan vivir seguros, y para que la población de Gaza pueda empezar a reconstruir sus hogares, sus escuelas y sus cocinas", añadió.

Ayer, Israel bombardeó -pese al alto el fuego vigente desde hace más de un año-, una furgoneta que cargaba comida en la norteña ciudad de Gaza, según confirmaron medios locales y el Hospital Shifa que recibió los cuerpos de tres hombres.

Consultado por EFE, un portavoz de las fuerzas armadas israelíes confirmó el ataque, que describió como una actividad contra "operativos militares".

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En un comunicado este domingo, el Ejército israelí identificó a los fallecidos como Ahmad Badran Nimer Sawafiri, Mustafa Yousef Mustafa Rifai y Jaled Od Fathi Naim, y sin aportar más pruebas, dijo que el primero era un "comandante de compañía en la unidad de ingeniería de la Yihad Islámica" y los otros dos "terroristas", entre ellos uno que "trabajó anteriormente para una organización internacional de ayuda humanitaria" antes de ser despedido.

Pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025, Israel ha matado en ese tiempo a más de 1.670 gazatíes y herido a otras 6.000 en ataques que se repiten casi a diario.

WCK entrega cientos de miles de comidas calientes cada día a familias en Gaza y, según información de su página web, desde el inicio del a ofensiva israelí en 2023 ha invertido más de quinientos millones de dólares en alimentar a la población de Gaza.