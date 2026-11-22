Según el comunicado militar, del total de los explosivos incautados 203 kilogramos eran de C4 y 61 de TNT, y se localizaron concretamente en la zona de Al Durra, en el área de los proyectos de Al Qaa.

De acuerdo con la nota, los explosivos habían sido introducidos de contrabando desde territorio sirio y fueron detenidos tres ciudadanos sospechosos de estar implicados en su transporte, mientras que los materiales incautados fueron entregados a las autoridades competentes y se abrió una investigación bajo supervisión judicial.

En otra operación paralela las autoridades sirias anunciaron este domingo la incautación de un cargamento de diversas armas que presuntamente también iban a ser introducidas de contrabando en el Líbano, durante una operación de seguridad desarrollada en la zona rural de Damasco, en la que fue detenido uno de los implicados.

La Dirección General de Inteligencia siria, en cooperación con las Fuerzas de Seguridad Interna, llevó a cabo la operación, según informó este domingo este último organismo a través de su canal de Telegram.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de la célula y sus posibles redes de contrabando, así como para localizar y detener al de los implicados.

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El objetivo, agregaron, es impedir que el territorio sirio sea utilizado como corredor para el tráfico ilegal de armas y equipamiento militar.

La incautación se produjo después de que la Dirección General de Inteligencia anunciara el viernes otro operativo contra un cargamento de armas que también tenía como destino el territorio libanés.

El pasado 8 de agosto, las fuerzas de seguridad sirias frustraron en la provincia costera de Tartus otro intento de contrabando de armamento y municiones hacia el Líbano, en una operación conjunta que permitió incautar fusiles automáticos, lanzagranadas, cargadores y diversas cantidades de munición.

La porosa frontera entre Siria y el Líbano ha sido escenario durante años de actividades de contrabando de armas, municiones y drogas.

Desde la caída del régimen de Bachar al Asad, en diciembre de 2024, las nuevas autoridades sirias han anunciado diversas operaciones para desarticular estas redes y reforzar el control fronterizo.