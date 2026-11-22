"La dotación de personal prevista no permitirá garantizar la gestión del tráfico aéreo habitual en condiciones óptimas de seguridad durante este periodo. Por lo tanto, Skeyes se ve obligada a suspender temporalmente los servicios afectados", dijo la compañía en un comunicado a través de medios belgas.

Según informó Skeyes, un grupo de controladores aéreos participará en la huelga nacional el próximo lunes y, debido a esto, "no podrá garantizar los servicios habituales de control aéreo en los aeropuertos belgas y en el espacio aéreo bajo su responsabilidad, entre las 07:00 y las 21:00 horas".

El aeropuerto de Bruselas en Zaventem, así como el de Charleroi, ya han informado de la cancelación de todos sus vuelos de salida y de llegada en esa franja horaria.

En un comunicado, el aeropuerto de Charleroi lamentó la "decisión tardía" por parte de Skeyes y cifró en miles los pasajeros afectados por las cancelaciones, además de las compañías aéreas y las cerca de 3.400 personas que trabajan en el aeropuerto.

Los principales sindicatos de Bélgica saldrán a la calle este lunes tras convocar una huelga general para protestar contra las medidas de austeridad del Gobierno federal que han afectado, entre otras cosas, a las pensiones, los salarios y las condiciones laborales.