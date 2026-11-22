Según indicó a la agencia finlandesa STT el comandante de la Guardia Fronteriza de Finlandia, Ilja Iljin, se están llevando a cabo los preparativos para remolcar el buque de bandera rusa, después de que, tras las labores de extinción del incendio que causó el ataque, no se vean más llamas en la embarcación, de 120 metros de eslora.

"Sin embargo, las cámaras termográficas han revelado que la carga sigue caliente. En estos momentos se está enfriando", según STT.

De acuerdo con la descripción del estado del barco de Iljin del barco, el navío sufrió "daños significantes por el impacto y el fuego".

"Parece que el puente y la estructura de la cubierta de proa están muy quemados, y se aprecian claramente daños en los contenedores", indicó STT.

Previamente, la Guardia Fronteriza descartó que el barco suponga un peligro para el tráfico marítimo de la zona, al tiempo que se mantiene la investigación sobre la supuesta violación del espacio aéreo finlandés por un helicóptero de Rusia que podría estar vinculado al ataque contra el buque, que se dirigía al enclave rusos de Kaliningrado.

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El sábado, el Sparta II, que pertenece a una empresa vinculada al Ministerio de Defensa ruso, según la radiotelevisión pública finlandesa Yle, quedó anclado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones que causaron un incendio a bordo.

Su tripulación, compuesta por 16 personas, fue evacuada tras el ataque, gracias a una operación de rescate en la que participaron medios finlandeses, estonios y rusos.