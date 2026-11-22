"No podemos celebrar este año de forma normal y corriente, como si no hubiera pasado nada", comentó a EFE el director del Centro Católico de Estudios y Medios en Jordania, el religioso Refaat Badr, al explicar la decisión del Consejo de Líderes de las Iglesias -secundada por las congregaciones evangélicas- de confinar las celebraciones al interior de las parroquias.

Las iglesias responden así al atentado del pasado 23 de octubre en la gobernación de Karak, cuando varios hombres armados irrumpieron en el patio de la iglesia ortodoxa griega de San Jorge durante un funeral y abrieron fuego de forma indiscriminada contra los asistentes, dejando nueve muertos y unos 40 heridos de confesión cristiana y musulmana.

El ataque, atribuido al grupo yihadista Estado Islámico, llevó a las autoridades eclesiásticas a consultar con el Gobierno y las familias de las víctimas para suspender cualquier festejo público en señal de respeto, manteniendo intactas, eso sí, las misas y oraciones a puerta cerrada.

Aunque la presencia policial a las puertas de las iglesias es habitual cada diciembre, este año el despliegue ya se ha intensificado notablemente en todo el reino hachemita.

A pesar de que las autoridades no han informado de ninguna amenaza específica contra la minoría cristiana ni contra estas festividades, el analista de seguridad Bashir Al Daayeh defiende que reducir las aglomeraciones al aire libre es una "medida preventiva responsable", que alivia la presión sobre las fuerzas del orden.

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Al Daayeh recuerda que el objetivo del terrorismo va más allá del daño físico: busca "socavar la moral de la sociedad, infundir miedo y sembrar divisiones".

Por ello, sostiene que la respuesta más eficaz no es solo policial, sino social, apostando por la unidad nacional para frustrar el impacto psicológico de los violentos.

El apagón navideño abre también una incógnita económica en un sector clave para el reino: el turismo religioso.

Desde la Junta de Turismo de Jordania tratan de enfriar cualquier temor a una caída de visitantes y piden no confundir la sobriedad de las calles con un cierre del reino.

"La decisión conlleva una dimensión humanitaria y nacional, y no significa que las actividades de turismo religioso vayan a cesar", asegura el portavoz de la institución, Hani Dabas, quien recalca que las visitas espirituales siguen plenamente operativas.

De hecho, las autoridades confían en el tirón constante de enclaves como Betania, en la orilla oriental del río Jordán, donde la tradición sitúa el bautismo de Jesús y adonde acuden viajeros durante todo el año, más allá de diciembre.

Con la mirada puesta en el largo plazo y en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad, Jordania mantiene intacta su gran apuesta estratégica en el turismo religioso: los preparativos para 2030, cuando el país celebrará por todo lo alto el segundo milenio del bautismo de Jesucristo, una cita con la que espera consolidarse como destino imprescindible en el mapa mundial de las peregrinaciones.