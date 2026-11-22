"Nuestras conversaciones se centrarán en reforzar los lazos diplomáticos, profundizar en la integración regional, promover la paz y la seguridad y ampliar la cooperación en pro de la prosperidad compartida de nuestras naciones", señaló Ruto en la red social X sobre esta reunión que se celebra en la ciudad congoleña de Oyo (centro).

Por su lado, la Presidencia de la RDC destacó en la misma plataforma que "debatirá sobre los retos relacionados con la paz y la seguridad en la región de los Grandes Lagos" con Ruto y con los otros dos participantes: el presidente anfitrión, Denis Sassou Nguesso; y el presidente del Consejo de Ministros (jefe del Gobierno) de Togo, Faure Gnassingbé, designado por la Unión Africana (UA) como mediador sobre la crisis en el este congoleño.

"Este encuentro tiene como objetivo, en particular, reforzar el diálogo y la confianza entre los dirigentes africanos y contribuir a la búsqueda de soluciones duraderas a la crisis de seguridad en el este de la RDC", añadió Kinsasa.

En otro comunicado, la oficina de Gnassingbé afirmó que la minicumbre supone "una nueva oportunidad para fomentar el diálogo entre los líderes africanos y dar prioridad a las soluciones políticas y diplomáticas a las crisis que afectan a las relaciones de amistad y cooperación bilateral".

Algunas informaciones de prensa no confirmadas oficialmente señalan que la reunión podría ser un intento de acercar posiciones después de algunos desacuerdos en los últimos años que han incrementado las tensiones entre los líderes.

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Un ejemplo sería el enfado de la RDC tras el lanzamiento en 2023 en Nairobi por parte del opositor exiliado congoleño Corneille Naanga de la coalición político-militar Alianza Río Congo (AFC), que integraba el poderoso grupo congoleño rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

El Gobierno keniano no aceptó entonces detener a Naanga pero negó cualquier apoyo o vínculo con esa coalición rebelde, mientras el Ejecutivo de la RDC llamó a consultas a sus embajadores en Kenia y en Tanzania, el segundo como el país que acoge la sede de la Comunidad de África Oriental (EAC).

El conflicto en el este congoleño alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento de la nueva coalición insurgente Frente para la Refundación de la Nación (FRN), liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) y que tiene como uno de sus vicepresidentes a Nangaa.

El FRN está integrado por el M23, grupo que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda en sus combates contra el Ejército congoleño.

Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de la ONU en la RDC (Monusco).