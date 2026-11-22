"Por instrucciones expresas del señor ministro de Ambiente de la República de Panamá, Juan Carlos Navarro, y en coherencia con la posición nacional formalmente comunicada a esta conferencia, Panamá no puede acompañar esta decisión. Por lo tanto, Panamá objeta formalmente su adopción", declaró la delegada panameña, entre varios aplausos.

La representante diplomática expuso que su país no apoya el último texto porque incluye "compromisos previamente acordados sin cerrar la brecha entre la realidad y lo que la ciencia exige" y porque "apuesta excesivamente por tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono para prolongar un modelo que debe transformarse de una manera profunda".

La Presidencia de la COP31 publicó este domingo un texto final, al que llamó 'el Pacto de Antalya', con muy pocos cambios respecto al borrador difundido esta madrugada donde no aparece ninguna mención directa al abandono de los combustibles fósiles, uno de los puntos indispensables para la UE y de otros muchos países presentes en la cumbre.

Entretanto, la conferencia se ha convertido ya en la COP más larga de la historia, título que tenía hasta ahora la COP25 de Madrid, en 2019, que se prolongó un día y medio más de lo previsto.