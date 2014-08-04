Muere niña palestina en ataque israelí durante tregua unilateral

Esto es según informó un portavoz palestino.

Según Ashraf Al Qidra, portavoz del Ministerio de Sanidad en la franja, el ataque tuvo lugar minutos después de las 10:00 de la mañana locales (03:00 hora paraguaya), hora en la que Israel dijo que había suspendido sus actividades ofensivas en la franja durante 7 horas.

El ataque alcanzó la vivienda de la familia al-Bakri, donde murió una de las hijas y otras 30 personas resultaron heridas por lo que que fueron trasladadas al hospital Shifa. Una hora después, Israel también atacó una vivienda en el campo de Nusseirat, en el corazón de Gaza, donde sembró un número indeterminado de heridos, según el citado portavoz.

El alto el fuego fue declarado de forma unilateral por Israel para permitir a la población de la franja aprovisionarse y regresar a sus hogares, días después de las condenas internacionales por los ataques a las escuelas de la UNRWA en Gaza.

El dirigente de Hamás, Musa Abu Marzoq, que se encuentra en El Cairo para las negociaciones de un alto el fuego que gestiona el Gobierno egipcio, instó hoy a la población de Gaza a “no confiar en la tregua que ha declarado Israel”.

“El alto el fuego unilateral es un intento de Israel de desviar la atención de sus masacres”, dijo por su parte Sami Abu Zuhri, portavoz de Hamás en Gaza.

En el que sería el séptimo alto el fuego desde el 8 de julio, la milicias palestinas han lanzado también al menos dos cohetes contra territorio israelí sin causar víctimas.

Sin confirmar aún los dos ataques de esta mañana, una portavoz militar señaló que Israel advirtió que respondería “si los grupos armados en Gaza aprovechaban el alto el fuego para causar daño a civiles o soldados israelíes”.