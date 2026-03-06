Meteorología: alertan sobre tormentas intensas en Paraguay hoy y mañana

Este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un boletín especial de alerta ante la posibilidad de que se registren “fenómenos de tiempo severo” entre la tarde de hoy y la primera parte del sábado debido a la inestabilidad climática predominante en el país.

Los meteorólogos prevén lluvias con acumulación puntual de hasta 50 milímetros de agua y ráfagas de viento en torno a 90 kilómetros por hora y “puntualmente superiores”, según indica el aviso. También se esperan descargas eléctricas con alta frecuencia y ocasional caída de granizo.

Estos fenómenos comenzarían a registrarse en Asunción y la mayor parte del resto del país -específicamente el centro, sur y este de la Región Oriental, y el oeste del Chaco- en horas de la tarde de hoy y continuarían al menos hasta la mañana del sábado.

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que precipitaciones y tormentas podrían seguir registrándose en territorio paraguayo al menos hasta el domingo.