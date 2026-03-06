ABC Cardinal premió la fidelidad y el Hyundai 0km va a Encarnación

En el marco de las celebraciones por el décimo aniversario de ABC Cardinal 730 AM, el Grupo ABC realizó este viernes el esperado sorteo de la promoción “ABC te regala un Hyundai”. La gran ganadora del flamante automóvil HB20 es Anna Katherina Kettermann Debay, de la ciudad de Encarnación.

El sorteo se llevó a cabo en vivo durante la emisión del programa Cardinal Deportivo, transmitido desde el local de Automotor sobre la avenida España. La adjudicación del premio contó con la fiscalización de un escribano público, garantizando la transparencia del proceso conforme a las normativas de la Conajzar.

Suplentes y proceso de entrega

Siguiendo las bases y condiciones del concurso, también se procedió a la extracción de dos cupones suplentes. Estos entrarán en juego únicamente en caso de que la ganadora principal no reclame el premio o no cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de la promoción.

Como se había anunciado, el diario ABC se hará cargo no solo de la entrega de la unidad 0km, sino también de los gastos de transferencia de dominio, incluyendo honorarios y aranceles registrales.

Un hito para la 730 AM

Esta iniciativa, que permitió la participación gratuita de los lectores registrados en la web de ABC, cierra con éxito una campaña orientada a celebrar una década de vigencia de ABC Cardinal. Desde su salida al aire, la 730 AM es el referente de la radiofonía nacional, combinando información al instante y análisis profundo.