Cae por coima y extorsión el jefe de Clínica Forense de la Fiscalía

El procedimiento de detención fue hecho por policías del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (Das) en el predio del Shopping Multiplaza de Asunción.

El capturado resultó ser el médico Juan José Augusto Zaldívar Cáceres, de 34 años, quien desde el 7 de mayo de 2025 se desempeñaba como jefe del Departamento de Clínica Forense de la Fiscalía.

De hecho, el acto de posesión de cargo fue presidido por el fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, y luego publicado en todas las redes de la institución.

“La misión de los médicos en la Fiscalía no se deduce simplemente a trabajar en la investigación criminal. Hoy día pretendemos expandirnos hacia la salud mental del imputado, que interesa de sobremanera porque finalmente va a ser la consecuencia de nuestra gestión y estaremos en condiciones de diagnosticar la responsabilidad penal”, había declarado en ese momento el doctor Zaldívar.

El flamante jefe de Clínica Forense “agradeció la confianza al fiscal general del Estado y manifestó su compromiso con la labor encomendada con responsabilidad y honestidad”, publicó cuando eso la Fiscalía en su página web.

¿Por qué lo arrestaron?

A solo 10 meses de haber asumido en sus funciones, el joven médico fue arrestado hoy viernes por la Policía porque aparentemente exigió G. 15 millones a un enfermero que trabajaba a su cargo en la Clínica Forense de la Fiscalía.

Según los datos, el enfermero presentó un certificado médico que sería falso para justificar ausencias, lo que fue descubierto por su jefe, el doctor Zaldívar.

A cambio de no comunicar esa inconducta y de no perjudicar al enfermero, el doctor pidió los 15 millones de guaraníes, según la denuncia.

El enfermero denunció la situación y se abrió una causa penal a cargo del fiscal de Antisecuestro, Federico Tadeo Delfino Ginés.

En la tarde de este viernes, el médico fue detenido en una entrega vigilada cuando recibió el dinero de la extorsión.

Los hechos punibles imputados al jefe de Clínica Forense de la Fiscalía podrían ser cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión.