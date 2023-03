La máscara de la muerte roja: ¿Qué expone esta obra literaria?

Poe es considerado el padre del relato fantástico y el cuento policial, y es el gran maestro del género, por lo cual este es un libro que no puede faltar en la biblioteca familiar.

Además de La máscara de la muerte roja, este volumen incluye seis cuentos más que revelan todos ellos la maestría absoluta de nuestro autor en este tipo de obras. Los cuentos son: William Wilson, La verdad sobre el caso del señor Valdemar, El retrato oval, Un descenso por el Maelström, El demonio de la perversidad, El hombre de la multitud.

El respetado escritor y crítico literario español José Antonio Ponte Far, señalaba en un artículo publicado en el periódico La Voz de Galicia, que Poe no solo revalorizó el cuento, no suficientemente considerado hasta ese momento, con sus escritos teóricos sobre él, sino que “lo revitalizó en su práctica literaria, al escribir muchos cuentos que poseen una gran fuerza expresiva y una no menor calidad literaria”.

Otro notable cuentista, el argentino Julio Cortázar se refiere a Edgar Allan Poe como el padre del cuento literario moderno “al que ha dotado de la dignidad y el prestigio que hoy posee”.

Este libro es una muestra cabal del mejor Poe, del escritor inmortal, del cuentista fundamental en la literatura de todos los tiempos, el que influenció en otros grandes literatos como Lovecraft, Faulkner, Cortazar, Baudelaire, Arthur Conan Doyle, Kafka, Julio Verne y Jorge Luis Borges.

La obra forma parte de la colección EL MARAVILLOSO MUNDO DEL CUENTO, presentada por ABC Color y la editorial El Lector. Se trata de una nueva extraordinaria selección de libros para una amplia gama de público de todas las edades. Esta novedosa serie bibliográfica forma parte del género que apasiona a los lectores por la comodidad de su lectura.

Libros de la colección:

Las fábulas de Esopo

Cuento de Navidad, Charles Dickens

Aladino y la lámpara maravillosa

El regalo de Reyes, de O. Henry

Cuentos de amor, de Emilia Pardo Bazán

La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe

El lugar embrujado, Nicolás Gogol

Barba azul, de Charles Perrault

El alquimista, de H. P. Lovecraft

El traje nuevo del Emperador, de Hans Christian Andersen

Fiesta en el jardín, de Katherine Mansfield

La máscara, de Anton Chejov

Una madre, de James Joyce

La estatua de sal, de Leopoldo Lugones

Benito Cereno, de Herman Melville