La exitosa serie de Netflix narrada en 6 libros de gran calidad

¿Recordas las aventuras de “Anne with an E” en la serie de Netflix? Como si eso no fue suficiente, ABC Color lanzará una colección de 6 libros sobre la historia de esta adolescente y su forma de percibir el mundo bajo el título “Ana de las tejas verdes”. Cada libro tendrá un costo promocional de G. 40.000 y contará con una calidad magistral: tapa dura, colores y gráficos para acompañar, mediante una incomparable narrativa, la vida de una chica fuera de serie.