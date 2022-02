Gatos y perros huyen de Hong Kong en jet privado

Hong Kong es uno de los últimos lugares del mundo en aferrarse a una política de “cero covid” y muchos optan por abandonar el centro financiero, colocado bajo severas restricciones debido a la pandemia y donde toda oposición fue reprimida por Pekín después de las manifestaciones prodemocracia de 2019. Muchas compañías aéreas, desalentadas por las largas cuarentenas y otras restricciones impuestas a sus tripulaciones y pasajeros, han dejado de prestar servicios en Hong Kong.

Desde diciembre, la ciudad ha prohibido por completo los vuelos procedentes de ocho países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Estados Unidos. Según la cámara de comercio estadounidense, más del 40% de los expatriados, cansados de este aislamiento interminable, desean abandonar la ciudad, y más del 25% de las empresas extranjeras están considerando mudarse a otro país.

Desesperados por partir de Hong Kong con sus mascotas

Muchos de los habitantes de Hong Kong también desean emigrar. Para Lee, un hombre de Hong Kong que está a punto de mudarse al Reino Unido, las restricciones también significaban que no podía llevarse a sus queridos Teddy y Newman. Porque no sólo los pocos vuelos comerciales ya no tienen espacios disponibles, sino que la mayoría de las compañías aéreas limitan el número de animales que pueden ser transportados en cada vuelo. “Es una situación excepcional”, explica Lee, que sólo brindó su apellido a la AFP .

“Si solo viajáramos mi esposa y yo, por supuesto no tomaríamos un jet privado. Lo hacemos sólo por nuestros gatos” , añade. El alquiler de aviones privados, generalmente reservado a los ultra ricos, interesa cada vez más propietarios de animales deseosos de salir de Hong Kong sin dejar atrás a sus mascotas. Las suspensiones de vuelos impuestas por la ciudad en diciembre dejaron entre 3.000 y 4.000 perros y gatos en la calle, según las estimaciones de Pet Holidays, una agencia de viajes especializada en el transporte de animales.

Un vuelo privado para un gato y su amo se cobra en promedio 23.100 dólares en Pet Holidays, pero el precio depende del tamaño del animal y del destino, precisa Fanny Liang, consultora en emigración animal de la empresa. Olga Radlynska, fundadora de la aerolínea privada Top Stars Air, afirma que en las últimas semanas ha recibido docenas de llamadas telefónicas de propietarios de mascotas que desean salir de Hong Kong con ellos. “Puedo sentir que la gente está desesperada por irse” , comenta. " Prácticamente todos los vuelos chárter son solo de ida”, destaca.

Top Stars Air, que cobra un mínimo de 19.700 dólares por trayecto, ya ha programado cinco vuelos privados en febrero -hacia Londres, Singapur y Los Ángeles- contra dos vuelos al mes el año pasado en promedio.

Mientras tanto, los dueños de mascotas tratan de reducir los enormes costes encontrando en grupos de Facebook viajeros dispuestos a compartir el jet.

“¿Alguien sabe de la salida de un avión de Hong Kong al Reino Unido el mes próximo? Intento traer a casa a dos bulldogs franceses”, escribió una internauta el 13 de enero, añadiendo el emoji de los dedos cruzados.