Crueldad animal: “Mía” fue asesinada a balazos; su dueña exige justicia

El caso fue dado a conocer a través de las redes sociales en la mañana de ayer, domingo. Una perra llamada “Mía”, cuya dueña es una mujer llamada Nidia Ortiz, murió tras recibir disparos hechos presuntamente por su vecino.

“Fue en la noche del sábado, alrededor de las 23:30, escucho un disparo. No hice caso, ya estaba acostada. En el tercer disparo me levanto con mi mamá y mi hermana. Vino mi vecino y dijo que mi perra comió sus 19 gallinas y allí me tiró el cuerpo de mi perra”, dijo con profunda tristeza Ortiz en conversación con ABC este lunes.

El vecino, presunto autor del hecho, fue identificado por la dueña de “Mía” como Héctor Quintana.

Nidia Ortiz tiene dos mascotas aparte de “Mía”, cuya pérdida enlutó a la familia por la aberrante forma en la que se dio. En el hecho también fue herido un perro llamado “Rocky” – que ya se recuperó – y también asustó sobremanera a “Chiripa”, otro animal que escapó de la casa tras el asesinato de “Mía”, pero que ya volvió a su casa.

Alambrado los separa

Ortiz comentó que un alambrado separa su casa de la de su vecino y que sus gallinas están sueltas. La dueña de “Mía” duda que la mascota haya matado a las aves de su vecino e indicó que si era así ella iba a hacerse cargo de los gastos. Jamás esperó este desenlace.

La mujer fue hasta la Comisaría 9ª Central a hacer la denuncia en la madrugada del domingo y aseguró que tiene miedo de cómo pueda reaccionar de ahora en más su vecino. Ayer también intervino personal de Criminalística de la Policía, que determinó que, efectivamente, la mascota murió de al menos un balazo.

Este lunes intervino la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, quien intervino de oficio, así como el Ministerio Público.

“La misma (mascota) presentaba aparentemente un orificio en el hocico en la parte rostral, aparente fractura del maxilar superior, pérdida de pieza dental, también herida con hematoma en el ojo, así como una herida en el miembro anterior derecho. El cuerpo fue derivado al Departamento de Ciencias Patológicas de la FCV de la UNA, en la ciudad de San Lorenzo para la necropsia correspondiente y así determinar la causa de la muerte”, señala el reporte de esta dirección.

Acompañaron el procedimiento el suboficial inspector Gabriel Delagracia y la asistente fiscal Elizabeth Ortiz.

“Dejo en manos de la justicia. Pido justicia, no pido plata; si tiene que pagar una multa (el autor) que (el dinero) vaya a parar a una casa de animalitos”, finalizó la dueña de “Mía”.