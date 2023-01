Compra de cachorros por Internet: ¿qué precauciones hay que tomar?

En edades demasiado tempranas son transportados a otros países en los maleteros o escondidos bajo los asientos de los coches para ser allí vendidos.

“La forma en que se venden perros en Internet es totalmente inaceptable. Recuerda al crimen organizado, predominan las estructuras mafiosas”, afirma la veterinaria alemana Barbara Schöning, presidenta de la Sociedad de Medicina y Terapia del Comportamiento Animal (GTVMT).

La veterinaria se remite a un muestreo realizado por la organización europea para el bienestar de los animales “EU Dog & Cat Alliance”. Esta prueba aleatoria contabilizó más de 438.000 anuncios de perros en los sitios web de las páginas de anuncios clasificados más utilizadas en la Unión Europea en un día cualquiera de 2020.

“Por supuesto, no todos los vendedores son delincuentes, pero se recomienda precaución. A menudo se afirma falsamente que se ha rescatado a un perro, pero es una mentira descarada”, enfatiza Schöning.

Karina Omelyanovskaya, responsable de campañas para animales de compañía de la organización protectora de animales “Vier Pfoten”, comenta que esta situación es especialmente grave a finales de año, que es cuando los cachorros se ponen a la venta en plataformas online como regalo de Navidad. Pero muy pronto, agrega, la desagradable sorpresa no tarda en llegar al nuevo hogar.

Los cachorros de procedencia dudosa suelen estar enfermos y, según Omelyanovskaya, a veces se les inyectan antibióticos antes de su venta para simular que están en buen estado de salud.

Una vez que llegan a su nuevo hogar, a menudo se descubre que los cachorros tienen pocas posibilidades de sobrevivir o sufren daños permanentes, afirma la activista por el bienestar animal.

Muchos animales, por ejemplo, padecen parvovirus canina, una enfermedad vírica muy contagiosa que supone un gran peligro, a veces mortal, sobre todo para los perros no vacunados.

La ley alemana de protección de los animales, por ejemplo, estipula que los cachorros deben permanecer con sus madres al menos las primeras ocho semanas de vida. Para poder entrar en Alemania desde el extranjero, deben tener al menos 15 semanas y contar con una protección antirrábica válida, entre otros requisitos.

“Pero en el comercio ilegal, a menudo se separa a los cachorros de sus madres a las tres o cuatro semanas para que sean lo más pequeños y graciosos posible”, dice Omelyanovskaya. Además, la experta agrega que la información falsa sobre la edad, la falta de certificados de vacunación o la ausencia de documentos válidos no son un problema en Internet y nadie parece tener miedo de ser procesado por ello.

Schöning señala que no solo observa problemas de salud en canes que llegan a su consulta: algunos animales de procedencia dudosa, como también perros callejeros de Europa del Este, están muy asustados y muestran problemas de comportamiento. Muchas veces no pueden hacer frente a la sobrecarga sensorial de su nuevo entorno y, por ejemplo, ya no quieren salir de la vivienda.

“Se retiran temblando a una habitación porque afuera sienten puro estrés. Hay demasiado ruido y demasiados estímulos visuales”, explica Schöning. Según la veterinaria, las estrategias de un perro ante este tipo de estímulos sensoriales son la huida, la pasividad o el comportamiento agresivo, y esto puede abrumar a los propietarios.

Entonces, ¿cómo proceder para evitar las redes dudosas? “Lo primero que hay que hacer es pensar detenidamente si tiene sentido tener un perro, y luego pensar qué tipo de perro debe ser”, comenta Schöning. En ese sentido, acota que los criadores serios ayudan a los interesados a resolver este tipo de dudas.

“Muestran las condiciones de alojamiento o pueden dar información sobre el carácter de los cachorros”, precisa la veterinaria.

Schöning resalta que cualquiera que venda animales desde un autobús o un maletero en los aparcamientos de las autopistas no goza de buena reputación.

Por su parte, Hester Pommerening, de la Asociación Alemana para el Bienestar Animal, recomienda visitar los refugios de animales.

“Se aconseja a quienes deseen acoger a un animal que se pongan en contacto con el refugio de animales local más cercano. Hay miles de animales estupendos y muy diferentes esperando un nuevo hogar en los refugios de animales”, comenta.

Pommerening apunta que el personal de los refugios ofrece todo tipo de asesoramiento. “Conocen a los animales y saben cuál podría congeniar con la persona interesada”, subraya.

Para asegurarse de que se trata de un refugio de animales serio, la experta recomienda a los posibles compradores que echen un vistazo a los estatutos del establecimiento. Un indicio importante de la seriedad de una asociación es su carácter no lucrativo y la transparencia en la gestión de las donaciones. Esto también se aplica a las organizaciones extranjeras.

“Lo ideal es que un perro extranjero solo se entregue a través de un hogar de acogida o refugio de animales competente después de haber sido puesto en cuarentena, y no directamente desde el extranjero”, advierte Pommerening.

La protectora de animales insiste en que nunca se debe comprar o adoptar un perro exclusivamente a través de anuncios en Internet. “Basarse únicamente en fotos y una descripción, sin haber visto previamente al animal, por muy fiable y supuestamente reputado que parezca un proveedor o una organización, no es una buena idea”, recalca.