Día Internacional del Animal sin Hogar: claves para proteger y dar nuevas oportunidades

El abandono animal: cifras que alertan

El Día Internacional del Animal sin Hogar busca visibilizar la difícil realidad que enfrentan millones de animales en situación de calle. Según estimaciones de organizaciones internacionales como World Animal Protection, por cada diez perros y gatos nacidos, solo uno encuentra un hogar permanente.

El abandono, la falta de esterilización y la tenencia irresponsable alimentan este ciclo, agravado por la falta de políticas públicas eficaces.

Lea más: Estimulación olfativa en perros: beneficios clave y cómo practicarla en casa

En América Latina, los datos revelan una problemática crónica: se calcula que hasta el 70% de los perros y gatos vive en las calles o en condiciones vulnerables.

La sobrepoblación implica riesgos para la salud pública y eleva los índices de maltrato y sufrimiento animal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La adopción responsable: un compromiso clave

Adoptar implica mucho más que ofrecer un techo: supone asegurar la atención veterinaria, alimentación adecuada y compañía a lo largo de toda la vida del animal.

Refugios y grupos de rescate insisten en la importancia de informarse antes de sumar un nuevo integrante a la familia.

Lea más: Mastocitoma en perros: cómo reconocer y enfrentar este tumor en tu mascota.

El proceso suele incluir entrevistas, visitas y seguimientos, buscando que perros y gatos sean adoptados por personas realmente comprometidas.

“Una adopción responsable salva dos vidas: la del animal que va a su nuevo hogar y la del que podrá ocupar ese lugar en el refugio”, destaca el colectivo Adopta No Compres.

Rescates locales y redes de apoyo

Centenares de organizaciones y voluntarios dedican tiempo y recursos al rescate, recuperación y reubicación de animales sin hogar. Refugios de barrio y campañas de esterilización gratuita son piezas fundamentales para reducir la población callejera.

Las redes sociales han potenciado la difusión de casos. Plataformas como Instagram y Facebook son aliadas para conectarse con grupos de rescatistas, compartir adopciones responsables y visibilizar historias de recuperación.

“La colaboración entre personas, gobiernos y empresas es esencial para enfrentar el abandono”, resalta la Fundación Huellas.

Lea más: Lenguaje sin palabras: lo que los perros entienden de sus humanos

Cómo podés ayudar: acciones concretas

Cualquier persona puede marcar una diferencia, incluso sin adoptar. Algunas acciones sencillas incluyen:

Difundir casos de animales en adopción.

Participar de jornadas de voluntariado en refugios o campañas sanitarias.

Donar alimento, medicamentos o insumos básicos a organizaciones locales.

Fomentar la esterilización y educar sobre la tenencia responsable en el entorno cercano.

También es útil denunciar situaciones de maltrato y exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes de protección animal.

Las pequeñas acciones, sumadas, amplifican el impacto y acercan la posibilidad de segundas oportunidades para cientos de miles de perros y gatos que, aún hoy, esperan un hogar.