Kyba, la mascota de apoyo emocional que acompañó a los atletas en de ASU2025

Kyba formó parte de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 desde el Panam Athlete Lounge, brindando compañía y apoyo emocional a los atletas antes y después de sus competencias. Mirá sus fotos.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 08:43
Kyba, la mascota de apoyo emocional que acompañó a los atletas en de ASU2025. FOTO: II Juegos Panamericanos Junior en Instagram.
Kyba no pasó desapercibido en la gran fiesta del deporte juvenil. Durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, este perro de apoyo emocional se convirtió en uno de los protagonistas del Panam Athlete Lounge, el espacio de descanso y contención diseñado para los competidores.

Allí, atletas de diferentes países pudieron compartir momentos de distensión y relajación junto a él, en medio de la exigente rutina de competencias.

Las mascotas de apoyo emocional son animales especialmente entrenados para brindar compañía, contención y seguridad a las personas en situaciones de estrés o ansiedad.

En eventos deportivos de gran magnitud, su presencia resulta clave para ayudar a regular las emociones, calmar la tensión y reforzar la motivación de los atletas.

Kyba cumplió este rol a la perfección, acompañando tanto en los momentos previos como en la recuperación posterior a cada prueba.

En un escenario de alta presión, donde se ponen en juego años de preparación y el sueño de alcanzar una medalla, contar con este tipo de apoyo puede marcar la diferencia.

Los deportistas destacaron la calidez y tranquilidad que transmite Kyba, señalando que la conexión emocional con el can fue un respiro necesario para mantener la concentración y el equilibrio mental.

