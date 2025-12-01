Paraguay va a tener un Hospital Veterinario público y esta será su ubicación

El Hospital Nacional Público Veterinario – Centro de Asistencia Sanitaria de Animales (CASA) será construido el año que viene, según el titular de Defensa Animal, Héctor Luis Rubin. Será un establecimiento abierto que “constituirá un hito histórico en la política pública de bienestar animal del Paraguay”, promete la institución.

Asimismo, funcionará en Luque y va a tener servicios de atención clínica, diagnóstico, cirugía, internación, emergencias, banco de sangre veterinario, zona de recuperación, adopciones al igual que otras prestaciones hacia el cuidado de animales domésticos.

“Se establece que todas las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán acceder a los servicios de forma totalmente gratuita, priorizando casos urgentes, animales rescatados y situaciones de riesgo para la salud y la vida de los animales", detallan.

Según la institución, se implementará un sistema de evaluación social para que asistencia “llegue a quienes más la necesitan”.

Hospital Público abierto a la ciudadanía

De igual manera, el Hospital Nacional Público Veterinario también estará abierto a toda la ciudadanía para ofrecer servicios “con aranceles preferenciales”.

“Esta modalidad permitirá sostener el funcionamiento del hospital, fortalecer la infraestructura pública y promover una cultura nacional de atención responsable a los animales”, menciona la dirección.

