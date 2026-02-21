Mascotas
¡Mirá qué ternura!: el perro Clumber spaniel va a conquistar tu corazón

Con su silueta robusta y temperamento sereno, el perro de la raza Clumber spaniel, originario del Reino Unido, destaca como un compañero ideal para familias, brindando afecto y tranquilidad sin ser demandante.

Por ABC Color

De mirada dulce, cuerpo robusto y andar calmo, el perro de la raza Clumber spaniel es una de esas razas que no necesitan hacer demasiado para ganarse el cariño.

Aunque es menos conocido que otros spaniels, quienes lo descubren suelen coincidir en lo mismo: es un compañero sereno, afectuoso y sorprendentemente hogareño.

Origen y características del Clumber spaniel

Originario del Reino Unido y desarrollado como perro de caza —especialmente para levantar piezas en terrenos densos—, el Clumber se distingue por su silueta baja y fuerte, su pelaje blanco con marcas anaranjadas y una expresión amable que parece permanentemente dispuesta a la calma.

Su apariencia “tranquila” no es casual: es un perro pensado para trabajar con constancia, más que con velocidad.

En casa, esa historia se traduce en un temperamento que muchos describen como ideal para familias.

El Clumber spaniel suele ser paciente con chicos, equilibrado con otros animales y apegado a su gente, sin volverse demandante todo el tiempo.

No es el típico perro hiperactivo: disfruta de los paseos, pero también valora una tarde de siesta cerca del sofá.

Salud y cuidados

Eso sí, su estilo relajado no implica ausencia de cuidados. Por su contextura y su gusto por la comida, puede tener tendencia a ganar peso, por lo que convienen rutinas de ejercicio moderado y control de porciones.

El pelaje requiere cepillados regulares para evitar nudos y mantenerlo limpio, y como muchos spaniels, necesita atención en orejas para prevenir irritaciones.

En salud, criadores y veterinarios suelen recomendar controles por posibles problemas articulares —como cadera y codo— y seguimiento oftalmológico. La clave, como en cualquier raza, es informarse, elegir una crianza responsable y sostener controles periódicos.

El Clumber spaniel no busca ser el centro de atención: prefiere estar cerca, acompañar, mirar. Y tal vez ahí radique su encanto. En tiempos acelerados, este perro ofrece una rareza valiosa: ternura sin estridencias y compañía sin apuro.