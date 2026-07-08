¿Qué pasa si hablás con tu perro todos los días? Esto dice la ciencia

Si hablás con tu perro todos los días, lo más probable es que se fortalezca el vínculo porque tu voz funciona como señal de seguridad y guía. Los perros no entienden todo el contenido, pero sí reconocen palabras frecuentes, intenciones y emociones a través del tono y el contexto.
La voz como “pegamento” del apego: oxitocina y seguridad
La comunicación cotidiana suele activar un circuito de calma parecido al que se ve en vínculos de apego. Un estudio publicado en Science (Nagasawa y equipo, 2015) mostró que el contacto afectivo entre perros y humanos puede aumentar la oxitocina en ambos, una hormona vinculada al lazo social.
Lea más: Científicos descubren qué ocurre en el cerebro de un perro cuando ve a su dueño
Hablarles con suavidad, especialmente en rutinas predecibles (salidas, comida, descanso), puede funcionar como “marca” de seguridad.
Ejemplo cotidiano: cuando le decís “ya vuelvo” y repetís el mismo ritual al salir, muchos perros anticipan que no hay peligro y se regulan mejor.
Tu perro no “habla”, pero sí decodifica: tono, ritmo y palabras
La etología y la neurociencia canina vienen mostrando que los perros son expertos en leer humanos. Investigaciones con resonancia magnética en la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) encontraron que el cerebro canino procesa la entonación y también distingue palabras familiares, combinando ambas pistas para interpretar el mensaje (Andics y cols., 2016).
Por eso suele funcionar mejor una frase simple y consistente (“vamos”, “quieto”, “muy bien”) que discursos largos: el perro aprende por asociación y repetición en contexto.
Lea más: Por qué tu perro se calma cuando huele tu ropa: explicación científica
“Habla dirigida al perro”: por qué esa vocecita funciona a veces
Los humanos tendemos a usar un registro más agudo y melódico, similar al “habla dirigida a bebés”.
Estudios en PLOS ONE observaron que ese estilo puede captar más la atención de muchos perros, sobre todo cuando se combina con señales claras y refuerzos.
No es magia: es comunicación optimizada para un animal que prioriza prosodia (música de la voz) y gestos.
Beneficios reales… y límites que conviene conocer
Hablarle puede ayudar a:
- mejorar la cooperación (si tus palabras siempre anticipan lo mismo);
- bajar la excitación en perros sensibles (si tu tono es calmado);
- prevenir malentendidos en casa (si avisás antes de tocar, mover o acercarte).
Lea más: Qué significa que tu perro suspire al acostarse: calma, estrés o una señal a observar
Pero también puede salir mal si:
- usás muchas frases distintas para la misma orden (“bajate”, “no”, “abajo”, “dejá”);
- hablás encima de señales de estrés (jadeo sin calor, bostezos repetidos, mirada esquiva), porque el perro puede saturarse;
- solo hablás para retar: el animal aprende a evitar, no a entender.
Cuándo preocuparse si “no te da bola”
Si tu perro deja de responder a tu voz de forma repentina, parece desorientado o se sobresalta, podría haber dolor, ansiedad o pérdida auditiva (frecuente en mayores).
En esos casos, una consulta veterinaria ayuda a descartar causas médicas antes de atribuirlo a “capricho”.