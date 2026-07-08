Mascotas
08 de julio de 2026 a la - 14:44

¿Qué pasa si hablás con tu perro todos los días? Esto dice la ciencia

Mujer habla a su perro.
Mujer habla a su perro.sanjagrujic

Hablar con tu perro a diario no es “solo ternura”: puede mejorar su atención, bajar su estrés y reforzar el apego. Pero el efecto depende del tono, la coherencia y de leer su lenguaje corporal.

Por ABC Color

Si hablás con tu perro todos los días, lo más probable es que se fortalezca el vínculo porque tu voz funciona como señal de seguridad y guía. Los perros no entienden todo el contenido, pero sí reconocen palabras frecuentes, intenciones y emociones a través del tono y el contexto.

Hombre habla a su perro.
Hombre habla a su perro.

La voz como “pegamento” del apego: oxitocina y seguridad

La comunicación cotidiana suele activar un circuito de calma parecido al que se ve en vínculos de apego. Un estudio publicado en Science (Nagasawa y equipo, 2015) mostró que el contacto afectivo entre perros y humanos puede aumentar la oxitocina en ambos, una hormona vinculada al lazo social.

Mujer habla a su perro.
Mujer habla a su perro.

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Hablarles con suavidad, especialmente en rutinas predecibles (salidas, comida, descanso), puede funcionar como “marca” de seguridad.

Niña habla a su perro golden retriever.
Niña habla a su perro golden retriever.

Ejemplo cotidiano: cuando le decís “ya vuelvo” y repetís el mismo ritual al salir, muchos perros anticipan que no hay peligro y se regulan mejor.

Tu perro no “habla”, pero sí decodifica: tono, ritmo y palabras

La etología y la neurociencia canina vienen mostrando que los perros son expertos en leer humanos. Investigaciones con resonancia magnética en la Universidad Eötvös Loránd (Hungría) encontraron que el cerebro canino procesa la entonación y también distingue palabras familiares, combinando ambas pistas para interpretar el mensaje (Andics y cols., 2016).

Mujer habla a su perro.
Mujer habla a su perro.

Por eso suele funcionar mejor una frase simple y consistente (“vamos”, “quieto”, “muy bien”) que discursos largos: el perro aprende por asociación y repetición en contexto.

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“Habla dirigida al perro”: por qué esa vocecita funciona a veces

Los humanos tendemos a usar un registro más agudo y melódico, similar al “habla dirigida a bebés”.

Estudios en PLOS ONE observaron que ese estilo puede captar más la atención de muchos perros, sobre todo cuando se combina con señales claras y refuerzos.

No es magia: es comunicación optimizada para un animal que prioriza prosodia (música de la voz) y gestos.

Beneficios reales… y límites que conviene conocer

Hablarle puede ayudar a:

  • mejorar la cooperación (si tus palabras siempre anticipan lo mismo);
  • bajar la excitación en perros sensibles (si tu tono es calmado);
  • prevenir malentendidos en casa (si avisás antes de tocar, mover o acercarte).

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Pero también puede salir mal si:

  • usás muchas frases distintas para la misma orden (“bajate”, “no”, “abajo”, “dejá”);
  • hablás encima de señales de estrés (jadeo sin calor, bostezos repetidos, mirada esquiva), porque el perro puede saturarse;
  • solo hablás para retar: el animal aprende a evitar, no a entender.

Cuándo preocuparse si “no te da bola”

Si tu perro deja de responder a tu voz de forma repentina, parece desorientado o se sobresalta, podría haber dolor, ansiedad o pérdida auditiva (frecuente en mayores).

En esos casos, una consulta veterinaria ayuda a descartar causas médicas antes de atribuirlo a “capricho”.