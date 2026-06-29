¿Por qué los border collie entienden más palabras que otras razas?

La respuesta corta: selección, atención y práctica

Los border collie tienden a entender más palabras que otras razas por una combinación de genética ligada al trabajo de pastoreo y experiencias de aprendizaje.

Durante generaciones se priorizó a los perros que podían leer señales humanas, responder a indicaciones a distancia y mantener el foco. Esa “arquitectura” conductual facilita que, en casa, también destaquen con el lenguaje.

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Qué mostraron los casos que hicieron historia: Rico y Chaser

La idea de que algunos perros pueden manejar un vocabulario grande no nació en redes sociales. En 2004, investigadores describieron a Rico, un border collie capaz de reconocer decenas de nombres de objetos y, de forma limitada, inferir cuál era un juguete nuevo por descarte (un mecanismo similar al “mapeo rápido” en humanos, aunque no idéntico).

Años después, el caso de Chaser (estudiado por John Pilley y colegas) mostró un entrenamiento sostenido: llegó a discriminar más de 1.000 nombres de objetos y a combinarlos con acciones simples.

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Estos trabajos no prueban que “entiendan como un niño”, pero sí que pueden asociar palabras a categorías y tareas cuando hay método y constancia.

El “superpoder” real: controlar el impulso y sostener la mirada

Para aprender palabras, un perro necesita algo menos glamoroso que la inteligencia: atención sostenida y autocontrol.

En etología se describe al border collie como especialmente sensible a pistas visuales y verbales del guía. Ese estilo de trabajo (esperar, observar, ejecutar) reduce el “ruido” conductual y mejora la precisión al asociar un sonido (“pelota”) con un objeto correcto.

No es solo la raza: el ambiente crea vocabulario

Muchos border collie viven con tutores que disfrutan del adiestramiento, compran juguetes variados y repiten rutinas de aprendizaje.

Eso importa: la “cantidad de palabras” que un perro reconoce suele reflejar cuántas oportunidades tuvo de practicarlas y cuán consistente fue el uso de los nombres (mismo objeto, misma palabra, mismo contexto).

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Por qué a veces “entienden” y otras veces no: las trampas cotidianas

Cuando parece que el perro “se olvidó”, a menudo no es memoria sino ambigüedad.

Decir “traé la pelota” mientras se señala, se mira o se camina hacia un lugar puede hacer que el perro responda a la gestualidad y no a la palabra.

También influye el cansancio: el border collie aprende rápido, pero su rendimiento cae si falta descanso o hay sobreexcitación.

Cómo enseñar más palabras sin confundirlo (y sin exigir de más)

Funciona mejor nombrar objetos en momentos tranquilos, reforzar la elección correcta y rotar pocas opciones por vez.

Un criterio útil: si no acierta de forma consistente con dos juguetes, sumar un tercero suele ser prematuro.

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Si aparece ansiedad, fijación con objetos o conductas repetitivas, conviene bajar la intensidad y consultar con un veterinario o un profesional en comportamiento: en esta raza, el exceso de estimulación sin pausas puede jugar en contra.