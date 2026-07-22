Mascotas
22 de julio de 2026 a la - 13:20

¿Por qué los bulldog roncan tanto? Un sonido que puede ser una alerta

Bulldog inglés durmiendo.
Bulldog inglés durmiendo.Shutterstock

El ronquido en bulldogs no suele ser “solo sueño profundo”: muchas veces nace de su anatomía braquicéfala, que estrecha el paso del aire. Entenderlo ayuda a distinguir lo normal de una señal de problema.

Por ABC Color

Los bulldogs inglés y francés, sobre todo— roncan tanto principalmente por el síndrome obstructivo de las vías respiratorias del braquicéfalo (BOAS, por sus siglas en inglés). Su cráneo “acortado” concentra tejidos blandos (paladar, lengua, cornetes nasales) en un espacio reducido. El aire entra con más dificultad, vibra más y aparece el ronquido.

Bulldog inglés durmiendo.
Bulldog inglés durmiendo.

Investigaciones veterinarias en razas braquicéfalas han mostrado que esta conformación se asocia con narinas estrechas, paladar blando elongado y, en algunos casos, tráquea más estrecha. El resultado es un flujo turbulento: el sonido es la consecuencia audible.

Lea más: El aire acondicionado no es un lujo, sino una necesidad vital para Bulldogs y Pugs

Por qué empeora de noche

Durante el sueño baja el tono muscular. En un bulldog, eso facilita que tejidos ya “justos” se relajen y colapsen parcialmente, intensificando el ronquido.

Bulldog francés durmiendo.
Bulldog francés durmiendo.

También influye la postura: boca arriba o con el cuello flexionado suele empeorar, algo que muchos cuidadores notan cuando el perro se “desparrama” en el sillón.

No es solo ruido: cuándo el ronquido sugiere un problema

Un bulldog puede roncar y, aun así, estar estable. Pero conviene consultar al veterinario si el sonido se acompaña de respiración ruidosa estando despierto, intolerancia al ejercicio, arcadas o “ahogos”, pausas respiratorias al dormir, encías azuladas, desmayos o empeoramiento marcado con el calor.

Bulldog ingles, bulldog francés y pug durmiendo.
Bulldog ingles, bulldog francés y pug durmiendo.

En braquicéfalos, el estrés térmico y la falta de aire se potencian: jadean, inflaman tejidos y respiran peor.

Lea más: ¿Por qué estornuda tanto mi perro?: cuándo ir al veterinario

Factores que lo agravan: peso, calor y alergias

La evidencia clínica es consistente: el sobrepeso añade tejido alrededor de la vía aérea y aumenta el trabajo respiratorio.

El calor y la humedad inflaman mucosas y disparan el jadeo. Y la rinitis o alergias pueden estrechar aún más el pasaje nasal. En casa se traduce en noches más ruidosas tras paseos en horas cálidas, episodios de excitación o aumentos de peso.

Qué medidas tienen respaldo veterinario

La mejora suele venir de reducir la obstrucción y el esfuerzo respiratorio: control de peso, paseos en horarios frescos, evitar sobreexcitación, usar pretal en lugar de collar y chequeos si el ronquido cambia.

Bulldog francés durmiendo.
Bulldog francés durmiendo.

Lea más: Por qué tu perro te lame la cara y cuándo puede ser un problema

En casos moderados a severos, la medicina veterinaria recurre a cirugías correctivas (por ejemplo, ampliar narinas o recortar paladar) que buscan aumentar el calibre de la vía aérea y disminuir episodios de obstrucción, con impacto directo en sueño, tolerancia al ejercicio y calidad de vida.