¿Tu mascota tiene sobrepeso? La guía veterinaria para detectarlo sin balanza

La forma más fiable de saber si tu perro o gato tiene sobrepeso, sin usar una balanza es combinar observación del contorno y palpación de costillas, siguiendo el Body Condition Score (BCS), un sistema clínico validado para estimar grasa corporal.

En un animal con condición ideal, las costillas se sienten fácilmente al tacto (sin presionar fuerte), hay cintura vista desde arriba y recogimiento abdominal de perfil.

La prueba de las costillas: el indicador más útil en casa

Pasá la mano por el tórax, detrás de las patas delanteras.

Normal: sentís las costillas como “monedas bajo una tela fina”.

Sobrepeso: necesitás apretar para encontrarlas, como si hubiera una “almohadilla” entre piel y hueso. Esto importa porque el exceso de grasa no es inerte: es tejido metabólicamente activo que favorece inflamación y empeora articulaciones y corazón.

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Cintura y “panza”: qué buscar desde arriba y de costado

Desde arriba, el cuerpo debería estrecharse detrás de las costillas. De costado, el abdomen debería subir hacia la ingle.

Si el lomo se ve ovalado o “en barril” y la línea inferior queda recta o caída, suele haber acumulación de grasa.

En gatos, el “colgajo” abdominal puede existir, pero si aumenta y se acompaña de pérdida de cintura, es una bandera amarilla.

Señales cotidianas que suelen aparecer antes que el diagnóstico

El sobrepeso también se nota en detalles diarios: menos ganas de jugar, jadeo con esfuerzo leve, dificultad para saltar (muy visible en gatos), menos tolerancia al calor, y cambios en el grooming: algunos gatos se limpian menos el lomo por falta de flexibilidad.

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Por qué conviene detectarlo temprano: evidencia sobre longevidad y enfermedad

Estudios en perros, incluido un ensayo clásico en labradores con restricción moderada de calorías, observaron más años de vida y retraso de problemas como la osteoartritis en animales mantenidos más delgados.

En gatos, el exceso de grasa se asocia a mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad osteoarticular, entre otras.

Un método casero extra (sin balanza): cinta métrica y fotos

Si no tenés cómo pesar, usá siempre el mismo punto de medición (circunferencia torácica y abdominal) y sacá una foto desde arriba y de perfil cada 3–4 semanas.

No reemplaza al BCS, pero ayuda a ver tendencias reales.

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Cuándo no confiar en el “ojo” y consultar

Pedí evaluación veterinaria si hay abdomen distendido de golpe, tos, debilidad, edemas, pérdida de masa muscular en mayores (puede “tapar” el sobrepeso) o si el animal tiene una raza de conformación particular.

El BCS bien aplicado diferencia grasa de estructura y orienta un plan seguro.