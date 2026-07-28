Cuánto alimento necesita un perro golden retriever según su edad

La cantidad de comida que necesita un golden retriever cambia de forma notable a lo largo de su vida. No solo influye la edad: también pesan el tamaño real del perro (hay ejemplares más grandes o más pequeños), su nivel de actividad, si está esterilizado y el tipo de alimento (no aporta lo mismo una dieta “light” que una de alta energía).

Aun así, existen rangos orientativos útiles para no quedarse corto ni pasarse, un punto clave en una raza con tendencia al sobrepeso.

Cachorro (2 a 12 meses): más calorías, más tomas

En crecimiento, el golden requiere más energía por kilo de peso y una dieta “puppy” para razas medianas/grandes, con control de calcio y fósforo para proteger articulaciones.

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Frecuencia: 3 a 4 comidas al día (hasta 6 meses), luego 2 a 3.

Cantidad orientativa: muchos cachorros consumen entre 1,5% y 3% de su peso corporal al día en alimento seco, según la densidad calórica y el ritmo de crecimiento.

En meses de “estirón”, el apetito puede subir; si el cachorro se redondea, conviene ajustar.

Joven (12 a 18/24 meses): transición y control del peso

Cuando se acerca a la talla adulta, suele hacerse el cambio gradual a alimento “adult”.

Frecuencia: 2 comidas diarias.

Cantidad orientativa: suele situarse en torno a 2% del peso corporal diario, con ajustes según actividad.

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Perros muy activos (mucho ejercicio o trabajo) pueden requerir más; uno sedentario, menos.

Adulto (2 a 7 años): mantenimiento

En esta etapa, el objetivo es sostener un índice corporal saludable: costillas palpables sin exceso de grasa y cintura visible.

Frecuencia: 2 comidas diarias (ayuda a evitar atracones).

Cantidad orientativa: un adulto de 25–34 kg suele moverse en el rango de 1.200 a 1.800 kcal/día, dependiendo de actividad y metabolismo.

Eso equivale aproximadamente a 300–450 g de pienso si el alimento aporta 3.500–4.000 kcal/kg (revisar la etiqueta).

Senior (desde 7/8 años): menos energía, más vigilancia

Al bajar la actividad y la masa muscular, muchos necesitan menos calorías y más control articular.

Frecuencia: 2 comidas diarias.

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Cantidad orientativa: a menudo se reduce 10% a 20% respecto a la etapa adulta, salvo que mantenga alta actividad.

El seguimiento del peso cada 3–4 semanas ayuda a afinar.

Claves prácticas

La referencia más fiable es la tabla del fabricante (por peso y edad) y la evolución del cuerpo del perro.

Si hay dudas, cambios bruscos de apetito o tendencia al sobrepeso, lo recomendable es revisar la ración con el veterinario, especialmente en cachorros y seniors.