Un perro con buena higiene

Bajan unos grados y queremos permanecer en ambientes cerrados donde el factor indispensable es la higiene porque es muy notorio el olor de mascotas descuidadas.

Recordemos que el can tiene dos mudas de pelo al año, una en verano cuando los pelos largos cambian a cortos, y en invierno sucede lo contrario.

Un perro limpio

- Si se trata de un cachorro puede bañarse después de los tres meses de vida.

- Perros pequeños, falderos, una vez a la semana.

- Perros grandes pueden bañarse una vez al mes.

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Un perro y los aromas que delatan la mala higiene y enfermedades

Reiteremos que un buen baño es la base de la salud de nuestra mascota. Pero los malos olores también hacen sospechar de:

Mal funcionamiento de los riñones. Diabetes (aliento dulzón). Problemas de hígado que provoca un olor fétido. Sacos anales inflamados. Afecciones de la piel como seborrea, sarna y micosis.

El baño es una barrera frente a los parásitos externos como las pulgas, cuya saliva llega a la piel del animal.

El caso más extremo de falta de higiene es la sarna producida por los los ácaros de tono rojizo. Un tratamiento constante debe aplicar al animal enfermo con orientación profesional.

Llegó el día del baño

Preferentemente elija un día soleado, traiga al lugar lo que va a necesitar, champú, jabón, cepillo, toalla y por favor realice el baño con agua tibia.

El veterinario le aconsejará un buen producto en caso de que tenga algún problema de piel o parásitos.

Todos los productos serán para mascotas, no de uso humano.