Un perro con buena higiene

Bajan unos grados y queremos permanecer en ambientes cerrados donde el factor indispensable es la higiene porque es muy notorio el olor de mascotas descuidadas.
Recordemos que el can tiene dos mudas de pelo al año, una en verano cuando los pelos largos cambian a cortos, y en invierno sucede lo contrario.
Un perro limpio
- Si se trata de un cachorro puede bañarse después de los tres meses de vida.
- Perros pequeños, falderos, una vez a la semana.
- Perros grandes pueden bañarse una vez al mes.
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Un perro y los aromas que delatan la mala higiene y enfermedades
Reiteremos que un buen baño es la base de la salud de nuestra mascota. Pero los malos olores también hacen sospechar de:
- Mal funcionamiento de los riñones.
- Diabetes (aliento dulzón).
- Problemas de hígado que provoca un olor fétido.
- Sacos anales inflamados.
- Afecciones de la piel como seborrea, sarna y micosis.
El baño es una barrera frente a los parásitos externos como las pulgas, cuya saliva llega a la piel del animal.
El caso más extremo de falta de higiene es la sarna producida por los los ácaros de tono rojizo. Un tratamiento constante debe aplicar al animal enfermo con orientación profesional.
Llegó el día del baño
Preferentemente elija un día soleado, traiga al lugar lo que va a necesitar, champú, jabón, cepillo, toalla y por favor realice el baño con agua tibia.
El veterinario le aconsejará un buen producto en caso de que tenga algún problema de piel o parásitos.
Todos los productos serán para mascotas, no de uso humano.
- Con mucho cuidado y con un paño suave limpie los ojos y oídos de su amigo peludo. Evite dirigir a ellos el chorro de agua de manguera, por ejemplo.
- Enjabone y limpie al animal en un baño que sea relajante, evite el estrés y el mal trato.
- Enjuague, evitando dejar restos de jabón o champú.
- Cepille el pelo, y ya para finalizar use el secador de pelo muy suavemente.
- El baño del perro no servirá de nada si no se limpia su cucha y los lugares de la casa donde permanece.