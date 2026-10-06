Perro Pug: cuánto ejercicio necesita y cómo evitar que se agote

Un Pug sano y con buena tolerancia al esfuerzo puede realizar dos o tres salidas cortas al día, de 10 a 15 minutos, más juegos tranquilos en casa. El tiempo exacto no es universal: depende de su edad, peso, temperatura ambiente y, sobre todo, de si presenta síndrome obstructivo de las vías respiratorias braquicefálicas (BOAS).

La regla más útil no es sumar kilómetros. Es detener la actividad antes de que aparezcan jadeo excesivo, respiración ruidosa que empeora, lengua muy roja o violácea, debilidad o dificultad para recuperarse.

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Por qué un Pug no debe ejercitarse como otros perros

El Pug es una raza braquicéfala: su cráneo corto concentra tejidos blandos —paladar blando, lengua y pliegues nasales— en unas vías respiratorias reducidas. Esa anatomía puede dificultar el paso de aire, especialmente cuando aumenta la demanda de oxígeno durante un paseo, el juego o una jornada cálida.

Investigaciones veterinarias sobre BOAS, entre ellas trabajos liderados por la especialista británica Rowena Packer, han mostrado que las narinas estrechas, el sobrepeso y ciertos rasgos faciales se asocian con mayor riesgo de intolerancia al ejercicio. No significa que todos los Pugs estén enfermos, pero sí que los ronquidos y el resoplido no deben interpretarse como algo “normal de la raza”.

Un Pug que se detiene a los pocos minutos, se sienta repetidamente o busca sombra no necesariamente es perezoso: puede estar intentando regular una respiración que ya resulta exigente.

El mejor ejercicio para un Pug: paseos cortos, frescos y a su ritmo

Los paseos con correa a ritmo tranquilo son la opción más segura. Conviene hacerlos temprano por la mañana o al anochecer y evitar el asfalto caliente. En días de calor, humedad alta o mala calidad del aire, es preferible reducir mucho la salida y priorizar actividades dentro del hogar.

En lugar de una caminata larga, un adulto puede beneficiarse de varios recorridos breves que le permitan olfatear. Explorar olores también supone estimulación mental y puede cansarlo sin forzar su sistema respiratorio. Juegos de búsqueda de comida, alfombras olfativas y juguetes dispensadores son alternativas útiles para los días calurosos.

Las carreras prolongadas, las bicicletas, las subidas intensas y los juegos de pelota que lo llevan a esprints repetidos no son recomendables para la mayoría de los Pugs. Tampoco lo es nadar sin supervisión: por su conformación corporal y respiratoria, algunos tienen dificultades para mantenerse a flote.

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Cachorros, adultos y Pugs mayores: cuánto cambia la rutina

Los cachorros necesitan actividad frecuente, pero muy breve y sin impacto sostenido. El juego libre en superficies seguras, con pausas espontáneas, suele ser mejor que obligarlos a caminar largas distancias mientras sus articulaciones están en desarrollo.

En los adultos, el objetivo es conservar masa muscular, movilidad y un peso saludable. El exceso de grasa no solo sobrecarga rodillas y columna: también puede empeorar la respiración al aumentar el esfuerzo ventilatorio.

Un Pug senior, con artrosis, obesidad o antecedentes respiratorios, requiere un plan individual. A veces cinco minutos de caminata lenta varias veces al día resultan más adecuados que una sola salida de media hora.

Señales para frenar y consultar al veterinario

Hay que interrumpir el ejercicio de inmediato si el perro jadea de forma intensa o ruidosa, parece angustiado, babea en exceso, tambalea, vomita, tiene encías azuladas o tarda demasiado en normalizar su respiración. Son signos compatibles con sobrecalentamiento o dificultad respiratoria y requieren atención veterinaria urgente.

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Si el Pug ronca despierto, se fatiga con paseos muy cortos, duerme con pausas respiratorias o evita moverse incluso con clima fresco, una evaluación veterinaria puede detectar BOAS y definir qué nivel de actividad es seguro para él.