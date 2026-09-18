Pug: características, personalidad, cuidados, salud y comportamiento

El pug puede ser un gran perro de compañía —afectuoso, sociable y adaptable a departamentos— si aceptás que su bienestar depende de manejar dos factores críticos: respiración y peso. La evidencia veterinaria sobre razas braquicéfalas (de hocico corto) es consistente: tienen más probabilidad de sufrir síndrome obstructivo de vías aéreas (BOAS) y peor tolerancia al calor, y eso impacta en su energía, su sueño y su conducta diaria.

Características: un cuerpo “compacto” con consecuencias

El pug fue seleccionado durante siglos como perro faldero. Ese origen dejó un combo reconocible: cráneo redondeado, narinas estrechas, paladar blando más largo y pliegues faciales.

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En términos fisiológicos, la misma estructura que lo vuelve “expresivo” puede estrechar el paso del aire. Por eso, en esta raza, roncar no siempre es un chiste, sino el síntoma de algo más.

Personalidad: por qué parece que “necesita” estar con vos

La mayoría de los pugs son orientados a las personas: buscan contacto, siguen rutinas y toleran bien la vida familiar. La etología lo explica por selección: se favorecieron individuos tranquilos, con baja reactividad y alta motivación social.

En casa, eso se traduce en un perro que suele preferir el sillón cerca del cuidador antes que la independencia. El riesgo es confundir apego con “capricho”: si se refuerza cada demanda, puede aparecer ansiedad cuando queda solo.

Cuidados cotidianos que más cambian su calidad de vida

En el pug, el mantenimiento no es cosmético: es preventivo. Los pliegues retienen humedad y pueden inflamar la piel; lo importante es mantenerlos limpios y bien secos.

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Los ojos, más expuestos por su conformación, se irritan con polvo o juegos bruscos; si aparece lagrimeo persistente, entrecerrar el ojo o “rascarse” la cara, conviene control veterinario.

Y el punto clave: la balanza. Estudios poblacionales en clínicas (como los del programa VetCompass en Reino Unido) muestran que el sobrepeso es frecuente y empeora tanto la respiración como la tolerancia al ejercicio.

Salud: señales de BOAS y cuándo dejar de “normalizar” el resuello

El BOAS no es una etiqueta abstracta: se ve en casa. Señales típicas son jadeo desproporcionado, arcadas o “gagging” al comer o excitase, sueño inquieto, intolerancia al paseo, cianosis (lengua azulada) o desmayos.

Investigaciones clínicas comparando braquicéfalos con perros de hocico más largo describen mayor resistencia al flujo de aire y peor termorregulación: con calor, el riesgo de golpe de calor sube porque el perro enfría el cuerpo jadeando, y al pug le cuesta ventilar.

Comportamiento y educación: lo que funciona sin pelearse con su anatomía

El pug suele aprender bien con refuerzo positivo, pero rinde mejor en sesiones breves: si se agita, baja la oxigenación y sube el estrés.

Para pasear, arnés suele ser preferible al collar si hay tendencia a toser o tironear.

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En casa, los juegos de olfato y búsqueda (más que carreras) permiten gastar energía sin forzar vías aéreas. Y un dato práctico: si ronca fuerte, se despierta “ahogado” o empeora al dormir boca arriba, ese comportamiento merece evaluación; no siempre es “parte de la raza”.