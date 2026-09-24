Pug: ¿es una buena raza para tener como perro de compañía?

Sí, los Pug pueden ser excelentes perros de compañía para personas que buscan un animal cercano, de energía moderada y adaptable a la vida en departamento. Suelen disfrutar de estar cerca de sus cuidadores, seguirlos de una habitación a otra y participar de la rutina familiar. Sin embargo, no son una raza “fácil” en términos de salud: sus dificultades respiratorias, oculares y de piel pueden condicionar tanto su bienestar como la convivencia.

La clave no es solo preguntarse si el Pug es cariñoso, sino si la familia puede ofrecerle el seguimiento veterinario, el ambiente fresco y la prevención que necesita.

Un perro criado para estar cerca de las personas

El Pug fue seleccionado históricamente como perro de compañía, no para el trabajo o la actividad física intensa. Esa historia ayuda a explicar una tendencia frecuente: muchos ejemplares buscan contacto social, toleran bien una vida hogareña y pueden llevarse de manera cordial con niños y otros animales si fueron socializados de forma adecuada.

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No significa que todos tengan el mismo temperamento. La personalidad depende también de la genética individual, las experiencias tempranas, la educación y el entorno.

Un Pug puede ser tranquilo, juguetón, sensible a los ruidos o demandante de atención. Como cualquier perro, necesita paseos, juego, olfateo y aprendizaje; vivir en un departamento no reemplaza esas necesidades.

El principal límite: no siempre pueden respirar y regular el calor bien

La cara chata que caracteriza al Pug responde a una condición llamada braquicefalia. El cráneo es más corto, pero los tejidos blandos de las vías respiratorias no se reducen en la misma proporción. Esto puede estrechar las fosas nasales, alargar el paladar blando y dificultar el paso del aire.

Una investigación del Royal Veterinary College del Reino Unido, publicada en Canine Medicine and Genetics, comparó al Pug con perros de otras razas y halló una mayor predisposición a 23 de 40 trastornos evaluados. Entre los más marcados aparecieron las narinas estrechas, el síndrome obstructivo de las vías aéreas braquicefálicas y la dermatitis en pliegues cutáneos.

No conviene normalizar que “ronquea porque es Pug”. Jadeo intenso con poco esfuerzo, pausas durante el paseo, ruido respiratorio en reposo, encías azuladas, desmayos o incapacidad para recuperarse del calor requieren consulta veterinaria. El golpe de calor es una urgencia y los días cálidos pueden ser especialmente peligrosos.

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Qué cuidados necesita un Pug para vivir bien

El ejercicio debe ser regular, pero adaptado a su capacidad respiratoria: paseos cortos en horarios frescos, pausas y acceso permanente a agua. En verano, el aire acondicionado o un espacio fresco no es un lujo para muchos ejemplares, sino una medida de prevención.

También conviene usar arnés en lugar de collar para no sumar presión sobre el cuello. Mantener un peso corporal saludable es decisivo: la grasa adicional aumenta el esfuerzo para respirar y puede empeorar problemas articulares.

La limpieza y el secado cuidadoso de los pliegues faciales ayudan a prevenir irritación e infecciones, mientras que ojos rojos, lagrimeo persistente o molestias deben revisarse pronto, porque sus ojos prominentes son más vulnerables a lesiones corneales.

¿Para quién puede ser una buena elección?

Un Pug puede encajar con cuidadores que disfruten de una convivencia muy cercana, tengan tiempo para controles preventivos y acepten ajustar las salidas al clima.

No es la mejor opción para quienes buscan un compañero de running, viven en ambientes muy calurosos sin refrigeración o no pueden afrontar eventuales tratamientos veterinarios.

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En esta raza, la compañía más responsable empieza por priorizar que el perro pueda respirar, dormir y moverse sin esfuerzo.