Comportamiento gatuno: ¿por qué mi gato levanta la cola al verme?

Cuando un gato levanta la cola al encontrarse con su cuidador, suele estar comunicando saludo, confianza y predisposición al contacto social. Es una de las señales corporales más claras de una interacción amistosa en esta especie, especialmente si se acerca relajado, con las orejas hacia adelante y el cuerpo suelto.

No equivale necesariamente a “alegría” en sentido humano, pero sí indica que el animal percibe el encuentro como seguro y positivo. Es frecuente que acompañe el gesto con un maullido breve, un roce contra las piernas o parpadeos lentos.

La cola vertical es un saludo entre gatos

Los gatos no siempre son animales solitarios: pueden construir vínculos estables con otros felinos y con las personas de su entorno. En ese contexto, la cola levantada funciona como una señal visual de no amenaza y facilita el acercamiento.

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Investigaciones sobre comunicación felina, como las observaciones publicadas por la etóloga Susanne C. Cameron-Beaumont, describieron esta postura como una señal afiliativa: aparece en encuentros amistosos y puede favorecer el contacto nariz con nariz o el intercambio de olores corporales.

También tiene una explicación práctica. Al elevar la cola, el gato deja más accesible la zona posterior, donde posee glándulas odoríferas. Para los felinos, reconocer el olor de un individuo es una parte esencial de la identificación social. Por eso, cuando tu gato pasa junto a tus piernas con la cola alta, puede estar saludándote y dejando su olor a la vez.

¿Qué significa si la punta de la cola está curvada?

Una cola erguida con la punta doblada, parecida a un signo de interrogación, suele asociarse a una actitud aún más amistosa y curiosa. Es habitual cuando el gato espera atención, comida, juego o simplemente quiere acompañar a alguien por la casa.

La lectura cambia si el cuerpo transmite tensión. Una cola alta pero rígida, con movimientos bruscos de la punta, puede reflejar excitación, irritación o sobreestimulación. El contexto importa más que un único gesto.

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Un gato relajado suele mostrar estos signos junto con la cola elevada:

caminar despacio o acercarse sin vacilar;

orejas neutrales o dirigidas hacia delante;

ojos entrecerrados y bigotes relajados;

roces suaves con la cabeza, los flancos o la cola.

Cuando la cola tiembla: saludo o marcaje

Algunos gatos levantan la cola y la hacen vibrar al ver a una persona. Si no expulsan orina, ese temblor puede ser una forma intensa de saludo o excitación positiva, frecuente al llegar a casa o antes de recibir comida.

Si, en cambio, el gato retrocede hacia una superficie vertical, mantiene la cola elevada y libera pequeñas cantidades de orina, se trata de marcaje urinario. Esto puede relacionarse con estrés, cambios en el hogar, presencia de otros gatos o conflictos territoriales. La castración reduce este comportamiento en muchos casos, aunque no reemplaza una evaluación veterinaria y ambiental.

Cuándo una cola elevada merece consulta veterinaria

Levantar la cola, por sí solo, no es un signo de enfermedad. Sin embargo, conviene consultar si el gato evita que le toquen la base de la cola, llora al levantarla, camina rígido, deja de saltar o presenta cambios en la caja de arena. El dolor lumbar, lesiones en la cola, problemas de glándulas anales o molestias urinarias pueden alterar su postura habitual.

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La mejor interpretación surge de mirar la escena completa: una cola alta en un gato relajado suele decir “es seguro acercarse”; una cola rígida, agitada o acompañada de evasión pide más distancia.