¿Por qué los Boston Terrier roncan tanto? Cuándo es normal y cuándo puede ser una señal de alerta

Los Boston Terrier roncan sobre todo por ser una raza braquicéfala: su hocico corto concentra en poco espacio estructuras respiratorias que, en un perro de cara alargada, tienen más lugar. El aire pasa con mayor dificultad y hace vibrar el paladar blando y otros tejidos de la garganta. Un resoplido leve y ocasional al dormir puede ocurrir, pero roncar no es sinónimo de respirar bien.

La clave para los cuidadores no es comparar el ruido con el de otros perros de la raza, sino observar cuánto esfuerzo necesita el animal para obtener aire, despierto y dormido.

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Qué ocurre en las vías respiratorias de un Boston Terrier

Muchos ejemplares presentan alguna alteración asociada al síndrome obstructivo de las vías respiratorias braquicefálicas (BOAS, por sus siglas en inglés). Puede incluir narinas estrechas —los orificios nasales apenas se abren al inspirar—, un paladar blando demasiado largo o grueso, y cambios en la laringe.

La consecuencia es un conducto más angosto y turbulento. Al pasar por allí, el aire produce ronquidos, resoplidos o un sonido áspero parecido a un silbido. Investigaciones veterinarias sobre BOAS muestran, además, que la obstrucción no es estática: el esfuerzo respiratorio sostenido puede inflamar y deteriorar progresivamente los tejidos de la vía aérea.

Por eso, que un Boston Terrier “siempre haya roncado” no demuestra que sea inocuo. Solo indica que el problema puede haberse vuelto habitual para la familia.

Cuándo el ronquido puede ser esperable

Un ruido suave, breve y limitado al sueño profundo puede no implicar una urgencia, especialmente si el perro despierta con normalidad, juega sin agotarse y tolera temperaturas moderadas. También puede aumentar transitoriamente si duerme boca arriba, tras una jornada muy activa o cuando ganó peso.

Aun así, el ronquido debería ser discreto. Un perro sano no tendría que respirar con la boca abierta mientras descansa, extender el cuello para tomar aire ni despertarse repetidamente para cambiar de postura.

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Señales que convierten el ronquido en una alerta

Conviene solicitar una evaluación veterinaria si el Boston Terrier hace pausas al respirar mientras duerme, se despierta sobresaltado o parece ahogarse. También requieren atención los jadeos intensos sin ejercicio, el ruido respiratorio cuando está despierto, las arcadas o vómitos de espuma tras agitarse y la intolerancia a paseos cortos.

Las encías azuladas o grisáceas, el desmayo, el colapso por calor o una dificultad respiratoria marcada son signos de urgencia. En esos casos, debe mantenerse al perro en un sitio fresco, sin forzarlo a caminar, y buscar atención veterinaria inmediata.

El calor, el peso y la edad pueden empeorarlo

Los perros regulan buena parte de su temperatura jadeando. En un Boston Terrier con vías estrechas, ese mecanismo exige más trabajo y puede crear un círculo peligroso: cuanto más jadea, más se inflaman los tejidos y más difícil resulta que circule el aire. El riesgo crece en días cálidos y húmedos.

El sobrepeso agrega presión sobre el sistema respiratorio y reduce la tolerancia al ejercicio. Con la edad, además, algunos perros desarrollan cambios que hacen más evidente una obstrucción antes compensada. Mantener una condición corporal saludable, evitar actividad en horas de calor y usar arnés en vez de collar ayuda, pero no reemplaza un diagnóstico.

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Cómo se evalúa y qué opciones existen

El veterinario valorará la respiración en reposo, la apertura de las narinas, la tolerancia al ejercicio y los sonidos de la laringe. Según el caso, puede indicar estudios de la vía aérea y descartar problemas cardíacos, pulmonares o trastornos del sueño.

Cuando hay obstrucción significativa, la cirugía para ampliar las narinas y corregir el paladar blando puede mejorar el paso de aire y la calidad de vida. Detectar el problema antes de que el esfuerzo respiratorio cause daños secundarios permite decidir con más margen y proteger al perro de episodios graves.