¿Por qué mi perro me da pequeños mordisquitos? Esto es lo que significa

Un perro que da pequeños mordisquitos —sin apretar ni dejar marcas— generalmente no está intentando agredir. Esta conducta, conocida como mordisqueo inhibido, puede aparecer durante el juego, al saludar, cuando busca interacción o, en cachorros, por la necesidad de explorar y aliviar las encías. La clave está en observar qué ocurre antes y después.

El mordisqueo suave es una conducta social aprendida

Los perros conocen el mundo con la boca. Durante las primeras semanas, los cachorros juegan con sus hermanos mordiendo patas, orejas y hocicos. En ese intercambio aprenden a regular la fuerza: si aprietan demasiado, el otro cachorro se aleja o protesta y el juego se termina.

Ese aprendizaje temprano, llamado inhibición de la mordida, explica por qué muchos perros adultos apoyan los dientes sobre la mano sin lastimar. Un animal relajado suele mostrar cuerpo suelto, mirada blanda y movimientos fluidos; puede alternar el mordisqueo con lamidos, traer un juguete o invitar a jugar.

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No es exactamente un “beso”, aunque puede ocurrir en momentos de cercanía. Es, sobre todo, una manera canina de iniciar o mantener una interacción.

¿Por qué muerde las manos cuando lo acaricio?

Si el perro da mordisquitos al recibir caricias, puede estar expresando excitación o tratando de controlar la intensidad del contacto. Algunos disfrutan de unos segundos de mimos y luego se sobreestimulan, especialmente si se los toca rápido, se los abraza o se insiste en zonas sensibles como patas, cola o cuello.

Una señal frecuente es que el mordisqueo aparezca junto con giros de cabeza, lamidos de hocico, bostezos o rigidez corporal. Esas conductas no deben interpretarse como desobediencia: pueden indicar que necesita una pausa.

La recomendación veterinaria y etológica es simple: retirar la mano con calma, detener la interacción unos segundos y ofrecer un juguete apropiado. Castigarlo, gritar o sacudirlo puede aumentar la ansiedad y hacer que deje de avisar antes de morder.

En cachorros, también puede ser dentición

Entre los tres y seis meses, los cachorros cambian los dientes de leche y es habitual que busquen morder más. Las encías pueden estar sensibles y la presión sobre objetos seguros resulta estimulante.

Juguetes de goma resistentes, mordedores adecuados a su tamaño y juegos breves ayudan a redirigir la conducta. Las manos no deberían convertirse en juguetes: si cada mordisquito recibe atención, movimiento o risas, el cachorro aprende que esa estrategia funciona.

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Cuándo un mordisquito deja de ser juego

La situación merece atención si el perro aprieta, perfora la piel, se queda rígido, gruñe, protege comida u objetos, fija la mirada o reacciona cuando se toca una parte concreta del cuerpo. Un cambio repentino en un animal antes tolerante también puede revelar dolor dental, otitis, artrosis, lesiones o miedo.

La agresión no se define solo por mostrar dientes, sino por el contexto, la intensidad y la pérdida de control. Ante mordidas que dejan marca, episodios repetidos o señales de dolor, corresponde una consulta veterinaria. Si se descarta una causa médica, un profesional en comportamiento animal puede diseñar un plan de manejo sin castigos.

Cómo enseñarle a usar la boca con suavidad

La respuesta más eficaz es consistente: cuando los dientes tocan la piel, se interrumpe el juego de inmediato y se ofrece una alternativa, como un juguete para tirar o masticar. Cuando el perro elige ese objeto, recibe atención y refuerzo.

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También conviene evitar los juegos de lucha con las manos, respetar sus pausas durante las caricias y asegurar paseos, olfateo y actividad mental. Un perro con oportunidades regulares de explorar, masticar y jugar suele tener menos necesidad de canalizar su excitación sobre las personas.