Qué revela el color del pelaje sobre la salud de ciertas razas de perro

El color del pelaje puede aportar pistas de salud por dos vías. Primero, porque ciertos genes de pigmentación están asociados a problemas concretos (no en todos los perros, pero sí con más frecuencia en algunas razas). Segundo, porque cambios inesperados de color pueden señalar enfermedad cutánea u hormonal. No reemplaza al veterinario, pero orienta.

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Pelaje blanco y sordera: el vínculo que más se repite

En razas con grandes zonas blancas —como Dálmata, Bull Terrier, Boxer blanco o perros con patrón “piebald”— la literatura veterinaria describe mayor riesgo de sordera congénita.

La explicación biológica es conocida: cuando faltan melanocitos (células pigmentarias) en estructuras del oído interno, puede fallar la audición. Estudios genéticos han implicado vías de pigmentación (como MITF) en estos patrones y su relación con sordera en poblaciones predispuestas.

Señal cotidiana: un cachorro que no reacciona a ruidos, duerme “demasiado profundo” o se asusta solo cuando lo tocan merece evaluación (idealmente con prueba BAER).

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Merle y “doble merle”: cuando el patrón también toca ojos y oído

El patrón merle (moteado) es popular en Australian Shepherd, Border Collie, Dachshund y otras razas.

La evidencia en genética canina es consistente en un punto: cruzar merle con merle aumenta la probabilidad de cachorros “doble merle”, con más riesgo de alteraciones oculares y sordera. No es el moteado en sí, sino el “doble” efecto del gen implicado (PMEL) sobre la pigmentación en tejidos sensibles.

Señal cotidiana: ojos muy claros con áreas irregulares, estrabismo, sensibilidad marcada a la luz o tropiezos frecuentes justifican consulta oftalmológica.

Colores “diluidos” (azul, isabela) y alopecia por dilución del color

En Dóberman azul/fawn, Pinscher, y también en algunas líneas de Bulldog Francés y otras razas seleccionadas por tonos diluidos, se describe la alopecia por dilución del color (CDA), asociada a variantes en genes como MLPH que afectan cómo se empaqueta la melanina en el pelo. El resultado no es solo “pelo fino”: puede haber calvas progresivas, pelaje quebradizo e infecciones cutáneas secundarias.

Señal cotidiana: pérdida de pelo simétrica en lomo y flancos, piel con comedones o caspa persistente, picor recurrente.

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Cuando el color cambia: pistas de hormonas, inflamación o saliva

Más allá de la genética, un cambio de tono puede ser un “termómetro” clínico. El pelaje que se apaga, se vuelve áspero o se aclara sin motivo puede aparecer en trastornos hormonales frecuentes como hipotiroidismo o síndrome de Cushing, además de dermatitis crónicas.

En perros blancos, las manchas rojizas en patas o hocico suelen deberse a porfirinas (pigmentos) y humedad por lamido: no siempre es “estético”; a veces apunta a alergias, dolor o ansiedad.

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Qué hacer si el color “viene con etiqueta”

Si tu perro pertenece a una raza o línea donde el color se asocia a riesgos conocidos, lo más útil es anticiparse: controles auditivos/oftalmológicos en cachorros con patrones blanco/merle, y revisión dermatológica temprana en diluidos con caída de pelo.

El color no “condena”, pero sí puede ser una señal que conviene leer a tiempo.