Boyero de Berna: ¿es un buen perro familiar o exige más cuidados de los que parece?

El boyero de Berna puede ser un excelente compañero familiar si recibe convivencia cercana, educación amable y actividad moderada. Sin embargo, no basta con que tenga fama de “perro bueno”: es una raza gigante, de maduración lenta y con una esperanza de vida relativamente corta, por lo que elegirlo implica prever tiempo, espacio, gastos veterinarios y cuidados preventivos.

Originario de los Alpes suizos, fue seleccionado para tareas de granja y tiro ligero. Esa historia ayuda a entender su temperamento: suele mostrarse atento a su familia, reservado —no necesariamente agresivo— ante desconocidos y dispuesto a colaborar cuando comprende qué se espera de él.

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Un perro tranquilo, pero no un adorno de jardín

El boyero de Berna suele tener un nivel de energía más moderado que otras razas de trabajo, aunque necesita paseos diarios, olfateo, juego y contacto social. Un adulto sano puede disfrutar de caminatas largas en clima fresco; un cachorro, en cambio, no debería hacer ejercicio intenso ni repetitivo.

Forzar carreras, saltos o largas caminatas sobre asfalto durante el crecimiento puede sobrecargar articulaciones todavía inmaduras. En perros grandes, el desarrollo óseo continúa más tiempo que en razas pequeñas. La actividad debe ser frecuente, pero dosificada y adaptada a la edad.

Dejarlo solo muchas horas en un patio tampoco responde a sus necesidades. Es un perro criado para trabajar cerca de personas y puede desarrollar ladridos, conductas destructivas o apatía si queda aislado de forma habitual.

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¿Por qué el calor es un problema para el boyero de Berna?

Su manto doble y espeso lo protege del frío, pero dificulta la pérdida de calor. Los perros no sudan como las personas: regulan principalmente la temperatura mediante el jadeo. Cuando el ambiente es muy cálido o húmedo, ese mecanismo pierde eficacia.

En días de altas temperaturas, conviene reducir los paseos a primeras horas de la mañana o al anochecer, ofrecer agua y sombra y evitar el ejercicio. Jadeo intenso que no cede, debilidad, vómitos, encías muy rojas o desorientación son señales compatibles con un golpe de calor y requieren atención veterinaria urgente.

Rasurarlo no suele ser la solución. El doble manto también actúa como aislante frente al sol; es preferible un cepillado regular para retirar pelo muerto y mantener la piel ventilada.

La salud del boyero de Berna

La principal diferencia entre el boyero de Berna idealizado y el real está en la salud. Como otras razas gigantes, presenta predisposición a displasia de cadera y codo, problemas ortopédicos que pueden causar dolor, cojera y artrosis.

Mantener un peso corporal saludable reduce la carga sobre las articulaciones y es una de las medidas preventivas más importantes.

También existe una preocupación veterinaria relevante por ciertos cánceres, en especial el sarcoma histiocítico, una enfermedad agresiva que aparece con mayor frecuencia en esta raza que en la población canina general. Estudios veterinarios han asociado esa vulnerabilidad a una combinación de herencia genética y diversidad genética limitada, aunque ningún test aislado puede garantizar que un perro no enfermará.

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Los controles clínicos periódicos permiten detectar cambios persistentes —bultos, pérdida de peso, cojera, cansancio inusual— antes de atribuirlos simplemente a la edad.

Alimentación y crecimiento: menos rapidez, más protección

Un cachorro de boyero de Berna no debe crecer “lo más grande posible” en pocos meses. El exceso de calorías y una dieta desequilibrada pueden favorecer un crecimiento demasiado rápido y aumentar el riesgo de alteraciones osteoarticulares.

La recomendación veterinaria habitual es utilizar alimento completo formulado para cachorros de razas grandes, ajustar la ración según condición corporal y evitar suplementos de calcio por cuenta propia.

Un cachorro con costillas palpables bajo una fina capa de grasa, cintura visible y crecimiento controlado suele estar mejor encaminado que uno excesivamente pesado.

Cepillado, socialización y educación sin dureza

El pelo largo requiere cepillado varias veces por semana y con mayor frecuencia durante las mudas. Además de reducir nudos y pelo en casa, esta rutina permite revisar piel, orejas y posibles bultos.

La socialización temprana debe ser tranquila y gradual: conocer personas, superficies, ruidos y otros perros sin obligarlo a interactuar.

Por su tamaño adulto, enseñar desde pequeño a caminar sin tirar, esperar y aceptar manipulaciones veterinarias no es un detalle de obediencia: es una cuestión de seguridad y bienestar.