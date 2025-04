Perros peludos XXL: las razas gigantes con más pelo (y más amor)

Características de las razas gigantes peludas

Los perros de razas gigantes con abundante pelo suelen ser impresionantes no solo en tamaño, sino también en su estética.

Estas razas requieren atención especial para mantener su pelaje limpio y libre de enredos.

Lea más: Perros carlinos y gatos persas tienen similitudes por selección artificial

1. Mastín Tibetano: conocido por su gran tamaño y su denso pelaje, que le permite sobrevivir en climas fríos de montaña. Su pelo grueso no solo lo protege de las bajas temperaturas, sino que le da una apariencia majestuosa.

Con origen en el Tíbet, este gigante puede pesar hasta 75 kilogramos y posee una personalidad independiente y valiente.

2. Terranova: famoso por su capacidad como perro rescatista acuático, este perro posee un espeso pelaje que lo protege del agua fría. Su naturaleza amable lo convierte en una opción popular para familias.

Originario de Canadá, puede pesar hasta 70 kilogramos y es de personalidad dulce y paciente.

Lea más: Perros con ojos azules: las razas que fascinan con la mirada

3. San Bernardo: inmortalizado en historias de rescate en los Alpes suizos, este perro tiene un pelaje grueso que lo protege del frío extremo. Es conocido por su lealtad y naturaleza dócil.

Originario de Suiza, pesa hasta 90 kilogramos y es de personalidad amigable y gentil.

4. Leonberger: combinando aspectos de varias razas grandes, el Leonberger es conocido por su melena leonina. Este perro es tanto un compañero amigable como un guardián eficiente.

Con origen en Alemania, puede pesar hasta 75 kilogramos, y es de personalidad leal y cariñosa.

5. Bobtail (Old English Sheepdog): aunque no tan masivo como otras razas gigantes, el Bobtail tiene un pelaje impresionante que requiere atención regular. Su apariencia lanuda y su andar particular lo hacen destacar.

Originario de Reino Unido, este perro llega a pesar hasta 45 kilogramos y su personalidad es alegre. Además, es un gran protector.

Lea más: Perro Pumi: el pastor húngaro con orejas graciosas e inteligencia explosiva

Cuidado y mantenimiento del pelaje

Mantener el pelaje de estos gigantes peludos saludable requiere compromiso. Cepillá a tu perro al menos dos veces por semana para prevenir enredos y eliminar el pelo muerto.

Si son demasiado frecuentes los baños regulares pueden eliminar aceites naturales, pero ayudan a mantener el pelaje limpio cuando se hacen en justa medida. Dependiendo de la raza y del clima, considerá recortar el pelo de tu perro para mayor comodidad.

Recordá que una dieta equilibrada contribuye a un pelaje brillante y saludable. Los perros peludos XXL combinan tamaño, belleza y un comportamiento afectuoso.

Aunque requieren más cuidados que razas con menos pelo, las recompensas de tener un compañero tan majestuoso son incomparables.