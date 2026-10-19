Pelaje doble en perros: para qué sirve y qué razas lo tienen

El pelaje doble está formado por una capa externa de pelos largos y resistentes y otra interna, más corta, suave y densa. Su función no es solo abrigar: crea una cámara de aire junto a la piel que ayuda a regular la temperatura, repele parte de la humedad y protege de la radiación solar y de pequeños roces.

Por eso, un perro de doble manto no necesariamente estará más fresco si se lo rapa en verano. Al perder esa barrera, su piel —a menudo clara y poco expuesta— queda más vulnerable a quemaduras solares, irritación y sobrecalentamiento. La recomendación veterinaria habitual es cepillar y retirar el pelo muerto, no cortar al ras, salvo una indicación médica concreta.

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Dos capas con funciones distintas

La capa superior está compuesta por pelos de cobertura o guardia: son más ásperos, largos y, en muchas razas, resistentes al agua y la suciedad. Debajo se encuentra el subpelo, una masa de fibras finas que retiene aire.

En invierno, ese aire funciona como aislante frente al frío. En verano, si el manto está limpio y sin nudos, también reduce la llegada directa del calor y del sol a la piel. No convierte al perro en inmune a las altas temperaturas —puede sufrir un golpe de calor igual que cualquier otro—, pero sí forma parte de su sistema natural de protección.

La muda depende en gran medida del fotoperíodo, es decir, de las horas de luz diaria. Por eso muchos cuidadores encuentran “montañas” de pelo en primavera y otoño: el organismo reemplaza parte del subpelo para adaptarse a la nueva estación. En interiores con luz artificial y calefacción, esa caída puede distribuirse durante todo el año.

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Qué razas suelen tener pelaje doble

El doble manto es frecuente en perros seleccionados históricamente para climas fríos, trabajos al aire libre o contacto con agua, aunque también aparece en razas de otros orígenes.

Entre las más conocidas están el husky siberiano, malamute de Alaska, samoyedo, chow chow, akita inu, shiba inu, pastor alemán, pastor belga, border collie, collie, corgi galés, pomerania, keeshond y boyero de Berna.

También lo tienen, con variaciones de densidad y longitud, el labrador retriever, golden retriever, pastor australiano, rottweiler, pug y varios terriers.

En mestizos, la observación es más útil que la etiqueta racial: si al separar el pelo aparece una capa interna muy tupida, algodonosa y de otro tono, probablemente haya subpelo.

No todos los perros de pelo abundante tienen doble capa. El caniche, el bichón frisé o el yorkshire terrier poseen mantos de crecimiento continuo y textura diferente; sus necesidades de corte y mantenimiento no son las mismas.

Por qué rapar puede cambiar el pelo al volver a crecer

Tras un rapado, el subpelo puede crecer antes que los pelos de cobertura. El resultado, especialmente en perros mayores o con determinadas predisposiciones, puede ser un manto más lanoso, opaco, difícil de secar y propenso a compactarse. En algunos casos, el crecimiento se vuelve lento o irregular.

Los nudos retienen humedad cerca de la piel y pueden favorecer dermatitis, mal olor e incomodidad. Además, un perro recién rapado pierde una parte de su protección frente a picaduras, abrasiones y radiación ultravioleta.

Hay excepciones: una cirugía, una herida, una dermatitis extensa o un pelo gravemente apelmazado pueden requerir recorte. Esa decisión debe tomarla un veterinario o un peluquero canino que trabaje con indicación profesional.

Cómo cuidar un doble manto en época de muda

El cepillado regular es la herramienta principal. Durante la muda intensa, hacerlo varias veces por semana —o incluso a diario en razas nórdicas— ayuda a retirar el subpelo desprendido antes de que forme nudos. Un peine de púas largas y un rastrillo de subpelo usados con suavidad suelen ser más útiles que la máquina.

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Los baños deben ser espaciados y con productos formulados para perros; un secado incompleto puede dejar humedad atrapada en el subpelo. Si el animal jadea mucho, busca baldosas frías, se muestra decaído o tiene encías muy rojas, la prioridad no es cortar el pelo: es llevarlo a un sitio fresco, ofrecerle agua y consultar de urgencia si los signos no mejoran.